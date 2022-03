Scappa dalla guerra e partorisce in Italia: "É nata Pace Vita"

Un nome il cui significato dice già tutto. Liudmyla e Igor, due cittadini ucraini, hanno voluto chiamare la loro bimba nata in Italia Irina Vita, il cui significato è letteralmente "Pace e Vita". Un nome carico di speranza ispirato dalla storia della giovanr mamma che, dopo l'inizio dei bombardamenti russi sulla città di Ivano-Frankivs'k, ha iniziato un lungo viaggio a piedi (e con il pancione) per raggiungere il marito Igor in Polonia. Entrambi sono poi partiti alla volta dell'Italia, dove sono giunti ad inizio marzo. Alle 22.42 di sabato 26 marzo è venuta alla luce la bimba: bellissima e in perfetta salute, così come la sua mamma.

A raccontare la storia di Liudmyla è stato l'ospedale Maggiore di Lodi in un lungo post su Facebook: "Liudmyla, che sta per compiere 24 anni, è arrivata in Italia dall?Ucraina all?inizio di marzo dopo un viaggio lungo e difficile. Il 25 febbraio, pochi giorni dopo l?inizio della guerra, Liudmyla è stata infatti costretta a scappare a piedi dalla sua città, Ivano-Frankivs?k, per cercare di arrivare in Polonia. Da sola, ormai quasi al termine della gravidanza, Liudmyla è riuscita ad attraversare il confine e a raggiungere così il marito Igor. Una volta insieme, la coppia è finalmente partita per l?Italia ed è stata accolta nel Lodigiano, dove già da qualche tempo abita la mamma della ragazza".

"Durante il parto - conclude l'azienda ospedaliera - Liudmyla è stata assistita dall?ostetrica Elisabetta Gatti e dalla ginecologa Valeria Barbera. A loro, e a tutta l?équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell?Asst di Lodi dove è stata ricoverata in questi giorni, ha raccontato la sua storia. Liudmyla e Igor hanno voluto chiamare la loro prima figlia con un doppio nome dal significato speciale, Pace e Vita, perché sia un segnale di speranza".