Qualche ora prima dell'omicidio, aveva firmato in caserma dai carabinieri Nweke Chukwuka, il 41enne senza fissa dimora accusato di aver massacrato di botte e ucciso la 61enne pensionata Iris Setti, picchiata a morte in un parco sabato sera scorso a Rovereto, in provincia di Trento. Un obbligo, quello a cui era sottoposto Chukwuka, che non aveva mai mancato. Tranne in un caso passato, per cui era subito intervenuto il Gip, Chukwuka era sempre puntuale a quell'appuntamento. Lo era stato anche sabato sera. Poi, qualche ora dopo, la tragedia.

È quanto emerge dall'indagine coordinata dal procuratore capo di Rovereto, Viviana Del Tedesco. Nelle prossime ore poi verrà fissata l'autopsia sul corpo di Iris e l'udienza di convalida dell'arresto: solo dopo le analisi di medicina legale sarà possibile avere un quadro più chiaro dell’accaduto e delle cause della morte.

L’indagine

Secondo i riscontri degli investigatori, Iris e Nweke non si conoscevano, altrimenti difficilmente le loro strade si sarebbero incrociate in un parco in piena notte. Che cosa sia scattato nella mente dell’uomo, scatenando una furia omicida, non è dato saperlo e le ipotesi, al momento, sono tutte valide. Quel che è certo è che l’uomo versava in una condizione di alterazione tale da rendere necessario l’utilizzo del taser per neutralizzarlo. Infatti i carabinieri sono riusciti a bloccarlo in via Maioliche solo con le scariche di quest'arma. La cosa che fa riflettere è che Chukwuka fino alla notte dell’omicidio si era sempre comportato seguendo le regole cui era sottoposto, appunto l’obbligo di firma per quanto accaduto nell'agosto 2022, e che era anche disponibile con le forze dell’ordine.

Il dubbio della violenza sessuale

Dunque i carabinieri battono tutte le piste e anzi, più passano le ore, più si convincono che, alla base del delitto, potrebbe esservi stato un tentativo di rapina e non di violenza sessuale Il fatto che la donna durante l'aggressione avesse i pantaloni abbassati, come segnalato da alcuni testimoni, potrebbe essere dovuto alla colluttazione, mentre la biancheria intima è risultata in ordine. Nel luogo in cui è stato fermato, a breve distanza dal parco, è stato trovato un anello di proprietà della vittima.

Fugatti convoca il Comitato per la sicurezza

Sulla vicenda, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha deciso di convocare il Comitato per l’ordine pubblica e la sicurezza. Un tavolo a cui la dottoressa Del Tedesco si presenterà con una lista di tutti i soggetti potenzialmente pericolosi, la cui realizzazione è in corso in queste ore grazie alla collaborazione di tutte le forze dell’ordine sul territorio. Perché questa vicenda è sicuramente sconcertante ma, alla luce dei segnali che certi soggetti hanno lanciato nel corso del tempo, potrebbe non essere un caso isolato.

