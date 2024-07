Iris Setti stuprata e uccisa a calci nel parco, senzatetto (già denunciato) a processo

Stuprata, rapinata e poi presa a calci per almeno 49 volte. Così all'inizio di agosto 2023 nel parco Nikolajewka a Rovereto è morta Iris Setti. Per l'omicidio della 61enne c'è un solo indagato: Chukwuka Nweke, 38enne senzatetto di origine nigeriana. La gup del tribunale di Rovereto, Mariateresa Dieni, ha disposto il rinvio a giudizio per l'uomo, ritenuto responsabile dell'omicidio di Iris Setti. L'accusa è di omicidio volontario con l'aggravante della rapina e di violenza sessuale con l'aggravante di violenze gravi.

Secondo l'accusa, Iris Setti stava tornando a casa per assistere l'anziana madre quando è stata brutalmente aggredita. È stata immobilizzata, derubata di un anello d'oro, violentata e presa a calci. L'aggressore non si è fermato nemmeno quando la donna era inerme per terra e non aveva più la forza di difendersi. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti dei palazzi che si affacciano sul parco, che si sono accorti di ciò che stava accadendo. Iris è morta ore dopo la brutale aggressione all'ospedale di Trento.

Nweke, che attualmente si trova in carcere a Trento, è stato fermato poco dopo i fatti dai carabinieri. Dovrà rispondere anche di una rapina ai danni di una terza persona avvenuta prima dell'uccisione della 61enne trentina. La prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Trento è stata fissata per il prossimo dicembre.

Come si legge su TrentoToday, il nigeriano era già noto alle forze dell'ordine. Era coinvolto in un'indagine della Squadra Mobile di Trento sul traffico di droga. Secondo quanto ricostruito, avrebbe gestito lo spaccio di droga a Rovereto. Il suo compito sarebbe stato quello di acquistare lo stupefacente all'ingrosso e poi rivenderlo al dettaglio. Era anche stato denunciato da alcuni politici locali per essersi denudato davanti a un supermercato. Poi un'altra denuncia per evasione, nel 2022 l'aggressione a un ciclista e ai carabinieri. Un episodio, quest'ultimo, che aveva destato molta impressione e il video era stato rilanciato sui social anche da Matteo Salvini.