Le ossa ritrovate da alcuni operai sono di Isabella Noventa?

I resti umani scoperti negli scorsi giorni a Marghera (Venezia) potrebbero appartenere a Isabella Noventa, la donna di Albignasego (Padova) uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Al momento si tratta solo di un'ipotesi. Per ovvi motivi, non è possibile avere certezze, anche alla luce del fatto che tante volte in passato si è ipotizzato invano di essere arrivati a una possibile svolta del caso. Anche i familiari di Isabella, a cominciare dal fratello Paolo, preferiscono rimanere cauti in attesa di analisi più approfondite. "Spero sia lei ma non mi faccio illusioni, nessuno di noi familiari ha avuto comunicazioni in merito a questo ritrovamento", ha detto l'uomo.

Ora si attende l'esito dell'esame del dna disposto dalla procura. I resti umani sono stati rinvenuti il 30 gennaio da alcuni operai impegnati in una zona abbandonata a ridosso dell'area industriale di Porto Marghera. Del corpo sono stati trovati cranio, femore, bacino e alcune ossa della cassa toracica e della spina dorsale. Oltre alle ossa sono stati rinvenuti anche brandelli di vestiti, un orologio e due scarpe.

Il processo per l'omicidio di Isabella Noventa si è chiuso a novembre 2020 con la sentenza di Cassazione che ha confermato le condanne per tre persone. Freddy Sorgato, l'ex fidanzato della Noventa e l'ultimo ad averla vista ancora in vita, è stato condannato a 30 anni di carcere. Stessa pena per la sorella Debora Sorgato. Entrambi sono stati condannati per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, soppressione e distruzione di cadavere. Condannata a sedici anni e dieci mesi di reclusione invece Manuela Cacco, accusata di concorso negli stessi reati, atti persecutori e simulazione di reato.