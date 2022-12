Ischia: 54 famiglie della zona rossa non hanno lasciato le case. Prorogata l'allerta gialla

"Sono 54 le famiglie che vivono nella zona rossa di Casamicciola, a Ischia, che non si sono volute allontanare dalle loro abitazioni". A riferirlo, in collegamento dall'isola, è stato il commissario per l'emergenza Casamicciola Giovanni Legnini durante la conferenza stampa della Prefettura di Napoli. "Nei loro confronti le forze dell'ordine stanno svolgendo un'opera di convincimento e persuasione, con la notifica dell'ordinanza di evacuazione emessa ieri", ha aggiunto Legnini. L'evacuazione dei residenti nella zona rossa era stata disposta in via preventiva in vista dell'allerta meteo prevista per oggi.

Secondo Legnini, il piano di evacuazione "ha funzionato". "Sono 341 - ha spiegato il commissario -, al momento, le persone ospitate in strutture alberghiere a Ischia, allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni, 90 quelle che hanno trovato una sistemazione autonoma, nella maggior parte dei casi presso familiari". Legnini ha aggiunto che "l'allontanamento proseguirà fino a domattina, poi valuteremo l'evoluzione meteo". Sull'isola, ha detto ancora, "le scuole primarie potrebbero riaprire nella giornata di lunedì 5 dicembre mentre per le scuole di grado superiore la riapertura potrebbe essere mercoledì".

Il commissario ha quindi annunciato che verrà avviato "un programma di monitoraggio del rischio idrogeologico" per consentire "l'individuazione del pericolo residuo e per fare in modo che, anche nei prossimi giorni, si possano eliminare situazioni di pericolo". "Per il sistema e programma di monitoraggio - ha spiegato Legnini - sarà coinvolto il centro di eccellenza dell'Università di Firenze".

Prorogata l'allerta gialla su Ischia

Le previsioni meteo però non sono delle migliori. La protezione civile della Regione Campania ha infatti prorogato l'avviso di allerta meteo di colore giallo già in vigore su Ischia e sulle zone 1 e 3 della regione che comprendono Napoli, Isole, area Vesuviana, piana campana, costiera sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini estendendolo anche alle zone 5, 6 e 8 (Tusciano e alto Sele; piana Sele e alto Cilento; basso Cilento).

Si prevedono su tutta la fascia costiera della Campania almeno fino alle 16 di domani, domenica 4 dicembre, precipitazioni localmente anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico.