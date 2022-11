Salvo per miracolo Giovan Giuseppe di Massa: "L’uomo di fango"

Tra i miracolati della frana che ha travolto Casamicciola ieri all?alba c?è sicuramente un anziano artigiano ribattezzato da tutti "l?uomo di fango". La sua foto sta facendo il giro del web. Giovan Giuseppe Di Massa, di professione idraulico, è stato trascinato per metri e metri dal fiume di fango finendo in uno scantinato, dove ha rischiato di annegare, ma ce l?ha fatta. Al momento è ricoverato al Cardarelli per un trauma da schiacciamento. ?Un muro nero, credevo di morire?, ha raccontato.