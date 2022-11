Un neonato e una bambina tra le vittime della frana a Ischia

Sette le vittime accertate della frana che ieri mattina all’alba ha travolto Casamicciola, piccolo comune nell’isola di Ischia. Dopo quello della 31enne Eleonora Sirabella, altri sei corpi senza vita sono stati ritrovati nel fango, tutti in via Celario. Tra questi una bambina di 5-6 anni con indosso un pigiamino rosa, un ragazzo di 15-16 anni (forse il fratello della piccola), una donna e un neonato di appena 20 giorni. Non si conoscono ancora le loro identità. Secondo alcune indiscrezioni i corpi ritrovati in queste ore (ad eccezione del neonato) farebbero parte della stessa famiglia.

Si cercano altri dispersi

I soccorritori continuano a scavare nel fango per ritrovare i dispersi, 5 in tutto. Gli sfollati sono saliti a 230, tutti sistemati in hotel o da parenti o amici. Tre i feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio al termine della riunione del centro di coordinamento dei soccorsi in prefettura.

Questa mattina i sommozzatori hanno scandagliato le acque di fronte al porto, nella speranza di individuare eventuali corpi trascinanti in mare dalla violenza del fango e dei detriti. "Le ricerche non si fermeranno finché non avremo chiarito tutte le situazioni", ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Salvi per miracolo

Rimasta in piedi per miracolo una villetta bianca di due piani divenuta il simbolo della frana. Il proprietario Enzo Botta, la moglie e i tre figli sono vivi ma la loro casa è ancora in bilico sul ciglio della voragine che si è venuta a creare con la frana. "Veniteci a prendere, qui frana tutto", avrebbe gridato ai soccorritori. E il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ricorda che "in tutta questa drammatica vicenda si guarda solo ad una foto, quella di una casa pericolante dove intorno non c'è terreno. Ma ce ne sono altre quattordici così".

In arrivo un nuovo ciclone di bassa pressione

Resta alta l’allerta meteo in Campania per l’arrivo una nuova fase di bassa pressione con fenomeni temporaleschi previsti tra martedì e mercoledì. Questo nuovo ciclone di bassa pressione porterà "forti piogge nella stessa area già colpita, ovvero al Centro-sud e dunque anche sulla Campania", dichiara il meteorologo Sante Laviola del Cnr all’Ansa spiegando che il Mediterraneo "è un po’ come l'acqua che bolle e fornisce umidità, ovvero acqua ed energia, ai fenomeni temporaleschi".