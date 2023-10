Il governo condanna Hamas e rafforza la vigilanza sugli obiettivi israeliani in Italia

Israele sotto attacco di Hamas e anche l'Italia prende le contromisure. È stata alzata la vigilanza su tutto il territorio nazionale a tutela degli obiettivi ritenuti sensibili, con particolare riguardo a quelli religiosi, culturali e commerciali della comunità ebraica. A Roma massima attenzione per il ghetto ebraico, la sinagoga e l'ambasciata.

Il punto sulla situazione è stato fatto sabato 7 ottobre a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha convocato i ministri e i vertici dell'intelligence per fare il punto della situazione. Erano presenti i ministri di Esteri, Interno e Difesa, Antonio Tajani, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, l'Autorità nazionale per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il consigliere diplomatico della premier, l'ambasciatore Francesco Maria Talò, i direttori dei servizi, Elisabetta Belloni (Dis), Giovanni Caravelli (Aise) e Mario Parente (Aisi).

"Il governo - si legge in una nota di Palazzo Chigi - segue con preoccupazione l’evolversi della situazione, in stretto collegamento con le istituzioni europee e con gli alleati. Particolare attenzione viene rivolta alla sicurezza della comunità ebraica presente sul territorio nazionale".

Il prefetto della Capitale, Lamberto Giannini, ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato anche rappresentanti della comunità ebraica, proprio allo scopo di mettere in campo un adeguato dispositivo di tutela dei luoghi simbolo israeliani. Giorno e notte ci sarà una vigilanza attenta. E si guarda anche al 16 ottobre, data molto importante e sentita per la comunità ebraica. È infatti l'80/o anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, quando le Ss prelevarono 1.024 persone per deportarle nel campo di sterminio di Auschwitz. La cerimonia per la ricorrenza sarà monitorata con grande attenzione.

Intanto la Farnesina lavora per la tutela degli italiani presenti in Israele. Si tratta di circa diciottomila persone secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Tajani, nella Striscia di Gaza ci sono invece una ventina di connazionali. "Quelli che vivono in Israele - ha spiegato - sanno quello che devono fare, ci siamo concentrati soprattutto su quelli che non vivono lì, ma tutti quanti hanno ricevuto i messaggi da parte dell'Unità di crisi e dalle nostre rappresentanze diplomatiche". Sul portale Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri si invita a "evitare ogni spostamento non strettamente necessario, mantenere la massima attenzione, restare informati e seguire le indicazioni delle autorità locali". Al momento, ha detto Sergio Barbanti, ambasciatore d'Italia in Israele, "tutti i nostri connazionali stanno bene".

