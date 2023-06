Rapito in Ecuador uno chef italiano

Notizia choc dalla Farnesina. Un italiano è stato sequestrato nelle ultime ore in Ecuador. L'ambasciata d'Italia a Quito, in contatto con il ministero degli Esteri, sta seguendo la situazione. Secondo i media locali la persona rapita si chiamerebbe Panfilo Colonico. Sarebbe stato portato via da un commando di uomini armati venerdì scorso 23 giugno alle ore 16.30 locali.

Chi è Panfilo Colonico, l'italiano rapito in Ecuador

Panfilo Colonico, detto Benny, è uno chef abruzzese originario di Sulmona. Colonico era arrivato in Ecuador il 12 marzo del 2020 per un viaggio di turismo, ma poi a causa del lockdown è stato costretto a rimanere nel Paese sudamericano e così ha deciso di aprire un ristorante, "Il sabore mio". Sarebbe stato prelevato da un commando di uomini armati che hanno fatto irruzione nel suo locale a Guayaquil, nel centro commerciale Garzocentro. A supporto di quanto detto ci sarebbe anche un video delle telecamere di sorveglianza, diventato virale sui social, che mostra Colonico portato via da due presunti rapitori con indosso divise della polizia, mentre altri tre uomini avrebbero aspettato fuori.

Non si conoscono ancora i motivi del rapimento. Secondo gli investigatori il sequestro potrebbe essere avvenuto per ottenere dalla famiglia un lauto riscatto. Le unità specializzate della polizia ecuadoregna "stanno lavorando per localizzare la vittima e arrestare i responsabili del rapimento". Non è la prima volta che lo chef abruzzese si trova implicato in episodi di cronaca locale. A gennaio era stato coinvolto in una sparatoria senza feriti avvenuta nei pressi del centro commerciale, a quanto pare per una trattativa per un pick-up.

