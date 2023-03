È morto Iuri Lapicus

Non ce l'ha fatta Iuri Lapicus. Il noto combattente di arti marziali si è spento a soli 27 anni all'ospedale Niguarda di Milano, dopo tre giorni di coma, in seguito a un incidente stradale in moto che risale a venerdì. La conferma del decesso è arrivata nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo. Lottatore di arti marziali miste (Mma), Lapicus è di origine moldava ma naturalizzato italiano. Ha disputato 16 incontri da professionista vincendone 14. Il collega Giorgio Petrosyan, su Instagram, lo ha ricordato con alcune fotografie insieme. Lapicus si allenava nella palestra milanese di Petrosyan.

Morto Iuri Lapicus: l'incidente in moto

Secondo quanto si apprende, l'incidente è avvenuto a Pogliano Milanese, nella Città metropolitana di Milano, a mezzogiorno di venerdì 17 marzo. Lapicus avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava cadendo per terra. I soccorsi sono arrivati quasi subito, e il lottatore è stato trasportato al Niguarda in elicottero. Ma, dopo tre giorni di coma, non ce l'ha fatta.