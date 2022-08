Ivan, ucciso a 7 anni da un tumore: per lui tutto il paese si è trasformato in Disneyland

Sette anni e un sogno: andare a Disneyland. Ivan, bimbo Montalbano di Fasano nel Brindisino, voleva tanto partire e conoscere i suoi personaggi del cuore ma un tumore lo ha impedito. Lo stesso tumore che ieri lo ha strappato alla vita. Il suo grande desiderio però si è realizzato grazie alla generosità di centinaia di persone che il mese scorso si sono travestite da personaggi di fantasia e hanno trasformato la cittadina in una Disneyland solo per Ivan. Una "magia" che si compierà nuovamente oggi, giorno dei funerali. La famiglia del bimbo ha chiesto infatti che a salutare il piccolo ci siano, per l'ultima volta, i suoi eroi.

Quella di Ivan è la storia di malattia, ma anche di coraggio e generosità. I genitori avevano deciso di potarlo al parco divertimenti Disney di Parigi ma le sue condizioni non lo hanno permesso. I bagagli erano quasi fatti ma la malattia si è messa di traverso e ha impedito il viaggio. La mamma ha lanciato un appello sui social e tramite l'associazione "La banda di Minnie e Topolino" in poche ore ha fatto il giro del web: la sera del 3 luglio 150 figuranti hanno trasformato le vie di Montalbano di Fasano in Disneyland. Sono arrivati da tutta Italia. Supereroi e personaggi si sono materializzati per Ivan, "il guerriero" come è stato ribattezzato da chi lo ha conosciuto per la sua forza e coraggio nell'affrontare i dolori e la malattia.

Il cuore di Ivan però ha smesso di battere. Oggi nella chiesa di Montalbano si terrano i funerali. L'associazione che ha seguito la famiglia, sempre attraverso i social, ha lanciato un nuovo appello: "Abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto. Il nostro grande guerriero ha deciso di porre le armi e fare quello che un bambino della sua età avrebbe dovuto fare, giocare, solo che lo farà con gli angeli. Per volontà della sua famiglia, si vorrebbe che la sua Disneyland fosse di nuovo domani a Montalbano, per porgli l'ultimo saluto". Nel post si precisa che è stata proprio la famiglia a dare precise indicazioni. "Capiamo che questa volta, il vostro approccio alla situazione sarà differente, per tanto, non giudicheremo nessuno che dovesse rinunciarvi perché non se la sente, ma abbiamo comunque bisogno di tutti voi per far sì che anche questo desiderio, possa essere realizzato".