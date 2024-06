Il geometra scomparso da 6 mesi: "È omicidio". L'ultimo appuntamento di lavoro e l'auto ripresa dalle telecamere

Il telefono sempre spento, l'auto sparita nel nulla, nessun prelievo con il suo bancomat. Ma non sarebbe stato un allontanamento volontario. C'è una svolta nelle indagini sulla misteriosa scomparsa di Ivano Camarri, geometra di 70 anni residente a Mantello, piccolo comune con poche centinaia di abitanti in Valtellina (in provincia di Sondrio). La procura cittadina, diretta da Piero Basilone, ora sta indagando per omicidio, un atto che consente di effettuare alcuni accertamenti tecnici altrimenti irrealizzabili.

Ivano Camarri, sposato e papà di due figli, è un professionista molto conosciuto e stimato in Valtellina: è stato vice sindaco di Mantello ed è ancora in attività come geometra, con uno studio a Dubino, comune vicino a quello in cui risiede. È scomparso nel nulla da sei mesi, dopo essere uscito di casa dicendo che si sarebbe recato in auto a Milano per un appuntamento di lavoro: a quanto pare, nel capoluogo lombardo avrebbe dovuto incontrare un collega geometra e alcuni clienti per una compravendita immobiliare. Ma su questo e su altro andrà fatta chiarezza.

Ivano Camarri, il geometra scomparso in Valtellina: la procura di Sondrio indaga per omicidio

È la mattina del 12 dicembre 2023 quando Camarri va ad aprire il suo studio professionale. Per l'ultima volta. Da quel momento non ha fatto più ritorno a casa: il suo cellulare, peraltro, risulta staccato. Preoccupati, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Traona, piccolo comune della provincia di Sondrio, in Lombardia. In tutto questo tempo non sono arrivate segnalazioni utili per ritrovarlo, fino alla svolta di oggi, con l'apertura delle indagini per omicidio a sei mesi esatti dalla sparizione.

Che fine ha fatto il geometra Camarri? Cosa è successo quel 12 dicembre? L'unica certezza è che il 70enne non è mai arrivato nel cantiere dove era atteso per un sopralluogo in mattinata, né avrebbe mai raggiunto Milano nel pomeriggio, ma non è chiaro cosa sia accaduto. Non c'è traccia nemmeno della sua auto, una vecchia Opel Astra grigia: sarebbe stata vista per l'ultima volta intorno alle 13 del 12 dicembre alla rotatoria del centro di Dubino, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate in quella zona.

Gli inquirenti tendono a scartare l'ipotesi di un allontanamento volontario, mentre l'eventualità di un suicidio non ha mai trovato riscontri in questi mesi. Il mistero è fitto e i punti oscuri in questa vicenda sono ancora molti, ma ora si indaga per omicidio. La pista battuta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Sondrio sarebbe di natura economica. Si attendono sviluppi ulteriori nelle indagini nelle prossime ore.