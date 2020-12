Sono tornati a casa Ivo e Livia, i 90enni che hanno vinto il Covid tenendosi per mano in ospedale

Il 7 dicembre erano stati fotografati mentre si stringevano la mano nei loro letti d’ospedale, oggi Ivo Landi, 92 anni, e sua moglie Livia Arrighini, 88 anni, possono festeggiare il capodanno nella loro casa. Sono infatti entrambi guariti dal Covid-19 e sono ora tornati a Prato.

L'immagine dei due vecchietti mano nella mano nei loro letti in ospedale aveva fatto il giro di quotidiani, televisioni e internet. Entrambi negativizzati, hanno lasciato il centro La Melagrana di Narnali in ambulanza per tornare dai figli Andrea e Marco e festeggiare il loro sessantacinquesimo anniversario di matrimonio. Un rientro a casa salutato anche dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani che aveva condiviso sui social la loro storia. "Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà".

La signora Livia è una delle poche superstiti che può raccontare l'eccidio di Valibona, passata alla storia come il primo esempio di Resistenza militare in Toscana (gennaio 1944).

È il signor Ivo, secondo il racconto del figlio a Tgcom, a spronare continuamente la mamma: "Sono qui, non ci sono problemi'".

L’amore è stato più forte del #Covid!

Livia e Ivo, 88 anni lei e 92 lui, hanno sconfitto insieme il #virus. Finalmente, ancora mano nella mano, tornano a casa negativizzati.

Una bellissima storia pratese, continuiamo a impegnarci per rendere la #ToscanasiCura! pic.twitter.com/eahjVaucBw December 31, 2020

La storia di Ivo Landi e Livia Arrighini

Ivo Landi e Livia Arrighini fino a novembre vivevano da soli e in piena autonomia nella loro casa di Prato. Poi Ivo, malato di cuore e con diabete, è risultato positivo al virus dopo un ricovero in ospedale. Landi in ospedale ha lottato come un leone e superato la seconda fase critica, stupendo tutti. La moglie, Livia Arrighini era stata ricoverata a inizio dicembre per un’ischemia ed era risultata anche lei positiva al coronavirus. Dopo l’ospedalizzazione era stata sistemata nella stessa camera del marito. Lì i sanitari avevano scattato la foto da inviare ai figli, che poi hanno condiviso sui social scaldando il cuore a tutta Italia.