Ivo Rabanser: il giallo dell'uomo sparito per 20 anni e tornato all'improvviso per accoltellare il fratello

Dopo "una vita" è tornato per accoltellare il fratello e la cognata, che sono finiti entrambi in ospedale. Ci sono ancora molti punti da chiarire a proposito del giallo di Selva di Val Gardena (Bolzano). Ivo Rabanser, 42 anni, è stato arrestato. Si è fatto rivedere dopo 20 anni di lontananza dalla famiglia, e non con le migliori intenzioni. Una scena da film d'azione: è entrato in casa del fratello, Martin, aggredendolo con un coltello e ferendo anche la cognata, Monika. Entrambi gli aggrediti sono oggi fuori pericolo. Ivo Rabanser, invece, è in carcere: il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

I carabinieri indagano. Di lui si erano perse le tracce da tempo, non è dato sapere al momento perché sabato sia tornato. Martin è fuori pericolo, ma resta comunque ricoverato in ospedale. La moglie, invece, è stata dimessa. Non parla Ivo Rabanser, si è trincerato nel silenzio: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il tentato omicidio è indecifrabile se si considera che l'aggressore era fuggito di casa oltre vent'anni fa e che da allora non aveva praticamente più avuto alcun contatto con i suoi familiari, i quali in passato avevano anche cercato di rintracciarlo.

Secondo quanto ripportato dai quotidiani locali Ivo Rabanser ha sempre vissuto nel Nord Italia, prima a Milano, dove era riuscito a mantenersi lavorando per associazioni che offrono assistenza a persone in difficoltà, e poi a Verona, dove avrebbe lavorato come manutentore di campi da tennis. Poi è rimasto senza lavoro ed era quindi probabilmente alle prese con delle difficoltà economiche. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, c'è chi dice che l'uomo volesse recuperare una parte di eredità o una parte della casa di famiglia. Rabanser è difeso dall'avvocata di fiducia Mara Uggè, sostituita in udienza dal collega Marco Boscarol: "Credo che in questa vicenda andrà approfondito il tema del disagio personale del nostro assistito e quindi non escludiamo che in futuro si possa chiedere una perizia psichiatrica per accertarne le capacità di intendere e di volere". L'episodio ha destato sconcerto in tutto l'Alto Adige.