Dramma nel ciclismo: Jacopo Venzo muore a 17 anni dopo una rovinosa caduta in discesa

Non c'è stato nulla da fare. Lo sport italiano oggi è in lutto e piange una giovane vita spezzata. Un ciclista italiano di 17 anni, Jacopo Venzo, vicentino, è morto in un incidente durante una gara in Austria. Il dramma è avvenuto venerdì durante la prima tappa del 48esimo Giro dell'Alta Austria (noto come Junioren Rundfahrt).

Bruttissima caduta in discesa al Giro dell'Alta Austria

Jacopo Venzo è rovinosamente caduto durante la discesa dalla montagna Mistelbacher Berg. Vani tutti i soccorsi, il ragazzo è deceduto in ospedale nella notte tra venerdì e sabato per le gravissime ferite riportate. I parenti la scorsa notte sono giunti a Linz. La gara a tappe è stata annullata.

"Con le lacrime agli occhi e il cuore devastato - si legge in rete nella pagina della sua squadra - annunciamo che il nostro Jacopo Venzo ci ha lasciato. Il ragazzo era rimasto vittima di una bruttissima caduta ieri in discesa durante la prima tappa del Giro dell'Alta Austria". Si aggiunge che Jacopo "era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male".

"Tutta la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino - continua il post della sua società - si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore. Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù. Ciao Jacopo, grazie per i bei momenti passati assieme. Non puoi immaginare quanto ci mancherai".

Chi era Jacopo Venzo

Jacopo Venzo, atleta della categoria juniores, aveva compiuto 17 anni un mese fa. Residente a Cartigliano, in provincia di Vicenza, era un passista scalatore con una carriera promettente davanti a sé, e con tutta una vita da vivere. Sognava di correre un giorno la Parigi-Roubaix e il suo idolo era Vincenzo Nibali. Tra i suoi risultati migliori, si ricorda il quarto posto alla Coppa Senio a Cotignola, in provincia di Ravenna, lo scorso 19 marzo. Ha trovato la morte in un caldo giorno d'estate sulle montagne austriache.

