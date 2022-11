Javier ucciso con una freccia per la caccia al cinghiale: "Recisi tutti i vasi sanguigni"

La freccia che ha trafitto Javier Alfredo Miranda Romero, il 41enne residente a Marassi colpito e ucciso nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 novembre dall'inquilino di un palazzo in vico Archivolto de Franchi, ha reciso tutti i vasi sanguigni. Per l'operaio peruviano sarebbe stato impossibile salvarsi.

Come riporta Annissa Defilippi su GenovaToday, secondo il medico legale Sara Lo Pinto che ha eseguito l'autopsia le lesioni erano talmente gravi che qualsiasi trasfusione di sangue si sarebbe rivelata inutile. Allo stesso modo i medici, anche con un intervento ancora più tempestivo, nulla avrebbero potuto fare per salvare la vita dell'uomo.

Javier Miranda era uscito per festeggiare la nascita del figlio. È stato raggiunto da una freccia a tre punte, costruita dal suo omicida Evaristo Scalco, come quelle usate per la caccia al cinghiale. La procura contesta all'uomo l'aggravante razziale. "Non volevo uccidere nessuno, volevo solo intimidirli", le parole di Scalco.

La pm Ciavattini, nel pomeriggio di lunedì 7 novembre, ha anche fatto un sopralluogo con i carabinieri sulla scena del delitto e a casa di Scalco per verificare le dichiarazioni del maestro d'ascia rese durante l'interrogatorio di convalida davanti al gip Matteo Buffoni. Ha raccontato che la vittima e il suo amico gli avevano lanciato dei petardi in casa ma nell'appartamento di Scalco non ce ne sarebbe traccia. In strada, invece, ne sono stati trovati due azzurri ma inesplosi, che potrebbero essere caduti a qualcuno uscito a festeggiare Halloween la sera prima. Durante l'interrogatorio, poi, Scalco difeso dall'avvocato Fabio Fossati, "ha dichiarato di non aver avuto una buona visuale del bersaglio, vista la presenza di piante rampicanti sulle ringhiere del condominio". Sul posto invece il magistrato ha potuto constatare che dalla finestra la visuale è pressoché libera.