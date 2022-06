Trovata cadavere in una buca, si cerca il marito di Jessica Lesto

Dall'inizio di maggio il marito di Jessica Lesto, donna di 32 anni il cui corpo è stato trovato sepolto sul greto del fiume Dora martedì sera, non è in Valle d'Aosta. La polizia lo sta cercando, nell'ambito dell'indagine per ricostruire gli ultimi giorni di vita della giovane. L'uomo potrebbe essere all'estero.

Il cadavere di Lesto è stato trovato grazie a una segnalazione su cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Il corpo della donna si trovava, con ogni probabilità da più di due settimane, in una fossa accanto a un accampamento all'addiaccio. L'area non è facilmente accessibile, malgrado si trovi a pochi passi dall'imbocco della ciclabile che da Aosta arriva a Sarre.

Cinque anni fa Jessica era scomparsa ed era stata ritrovata dopo un appello a “Chi l’ha visto?”. L'allora 27enne era stata trovata dalla polizia a Torino dopo essersi allontanata senza spiegazioni da casa.

La salma era stata ritrovata dalla Polizia grazie a una segnalazione non è lontana dalla pista ciclabile lungo cui molti aostani vanno a correre o a fare movimento. Il luogo presenta tracce evidenti della presenza di senza tetto, così come di una sorta di accampamento all’addiaccio, testimoniato da vestiti, coperte, bottiglie vuote e rotte e pentole. Dai primi riscontri, viste le condizioni del cadavere, il decesso viene ricondotto a diversi giorni fa.