Karol Canu e Giuseppe Contini scomparsi. La mamma: "Lo tengono rinchiuso da qualche parte"

Giuseppe Contini e Karol Canu sono scomparsi nel nulla, a Olbia. Dei due ragazzini non si hanno più notizie da giovedì 25 gennaio. Cresce l'apprensione. Per questo sui social si stanno moltiplicando gli appelli per ritrovarli, invitando chiunque abbia informazioni sui due giovani - che hanno rispettivamente 15 e 17 anni - a contattare le forze dell'ordine o le loro famiglie. Il caso è approdato anche alla nota trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?", che ha diramato su tutti i social l'appello per aiutare nelle ricerche. La mobilitazione ora è massiccia, con amici, parenti e volontari che perlustrano le strade e le campagne di Olbia e dei comuni limitrofi, nella speranza di rintracciare indizi utili. Invano, finora.

Karol Canu e Giuseppe Contini si conoscono, ma non sarebbero amici stretti, secondo quel che risulta alle famiglie, che non hanno idea di chi o cosa possa aver spinto i ragazzi a svanire nel nulla. Difficile a questo punto che si tratti di una "bravata", anche perché Karol Canu ha la necessità di assumere dei farmaci, e avrebbe dovuto farlo nelle scorse ore. E, assicura la madre, mai avrebbe fatto preoccupare la famiglia in questo modo.

"Ritorna a casa Karol. Tutto si rivolve, ma noi non possiamo vivere un giorno di più in questa angoscia", ha detto Giulia Canu, mamma di Karol. "Mi aiuta sempre anche nei lavori di casa. Non mi avrebbe mai abbandonato senza una spiegazione, come del resto non viveva nemmeno un minuto senza il suo cellulare. Che da cinque giorni lo tenga spento non è certo da lui. Deve essere molto spaventato. Non è una ragazzata, non è un allontanamento volontario. Qualcuno minaccia mio figlio. Me lo stanno tenendo rinchiuso da qualche parte", ha detto la donna in un'intervista al giornale locale OlbiaNova. La donna pensa che suo figlio sia sotto la minaccia di qualcuno e si stia nascondendo per paura.

I cellulari di entrambi risultano spenti da giorni. Si privilegia la pista dell'allontanamento volontario, ma evidentemente con il passare del tempo tutte le ipotesi devono essere prese in considerazione. Giovedì sera, questa è una certezza, i due sono usciti insieme (li hanno visti in un locale della città gallurese) e hanno avvertito i genitori, con distinti messaggi, che sarebbero rimasti fuori a dormire. Poi più nulla.

Giuseppe Contini è alto 180 centimetri e pesa 75 chili: quando è scomparso indossava jeans neri con strappi, una felpa col cappuccio nera e rossa, un piumino nero e scarponcini neri. Karol Canu, invece, è alto 1,72 e pesa 70 chili. Era vestito completamente di nero con cappellino, felpa, pantaloni della tutta e scarpe Nike. Ha un orecchino a sinistra e indossa una collana. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.