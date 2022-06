Kasia Gallanio: il giallo dell'ex principessa trovata morta in camera da letto

Quando i poliziotti hanno aperto la porta dell'appartamento e sono entrati in camera da letto, il suo cuore aveva smesso di battere da alcune ore. Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, è stata trovata morta domenica mattina nella sua casa di Marbella, in Spagna. A confermare la notizia, riportata inizialmente dal quotidiano francese Le Parisien, è stata l'agenzia spagnola Efe, che cita fonti giudiziarie. La donna, 45 anni, era l'ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani e in passato ministro del petrolio e delle finanze. A dare l'allerta alla polizia sarebbe stata una delle figlie della donna, minorenne, che ha chiamato da Parigi la polizia spagnola dopo non essere riuscita per giorni a contattare la madre.

Kasia Gallanio: l'ex principessa del Qatar trovata morta in casa

Cosa è successo e perché è morta Kasia Gallanio? Secondo i media spagnoli, l'ipotesi investigativa è che alla base della morte ci sia un'overdose di droghe, ma i dettagli dell'autopsia non sono ancora stati resi pubblici. Gallanio, che aveva una doppia nazionalità (polacca e statunitense), aveva intrapreso dopo il divorzio una lunga battaglia legale con l'ex marito per la custodia delle tre figlie minorenni (due 17enni e una 15enne), e aveva denunciato l'ex marito per molestie sessuali nei confronti della figlia più grande. Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, oggi 73enne, ha sempre negato le accuse.

Le denunce di Gallanio sarebbero state archiviate da un tribunale parigino alcuni giorni fa, in attesa di una sua valutazione psicologica. L'ex principessa avrebbe passato diversi mesi ricoverata lo scorso anno e, secondo Le Parisien, aveva in passato intrapreso più volte percorsi di disintossicazione. Stava cercando di vincere la sua battaglia contro i problemi di depressione e alcolismo.

Fonti di polizia hanno detto che gli agenti arrivati nella casa di Marbella della donna l'hanno trovata senza vita a letto, senza segni apparenti di violenza. "La mia cliente era distrutta dopo la decisione presa dal tribunale di Parigi. Credo che, più di ogni altra cosa, ad ucciderla sia stata il dolore", ha detto la sua avvocatessa, Sabrina Boesch.