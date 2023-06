Bimba dispersa, la madre ingerisce candeggina e viene ricoverata

La madre Kataleya Mia Alvarez, la bimba di cinque anni scomparsa a Firenze sabato scorso, ha avuto un nuovo malore ed è stata trasportata, in ambulanza, al pronto soccorso di Careggi. Concitate le fasi del primo soccorso, quando la donna è stata fatta salire in barella sul mezzo di soccorso coperta dagli striscioni di alcuni occupanti dell'ex albergo Astor per celarla alle telecamere. Dapprima si è pensato a un malore per il forte stress, poi si è appreso che la donna avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina. Sul posto è intervenuto il 118 che ha poi allertato la polizia. Portata in ospedale con un'altra ambulanza anche un'amica della donna.

Ieri una dinamica simile era toccata anche al padre. L'uomo avrebbe ingerito una grossa quantità di detersivo ed è stato trasportato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, al pronto soccorso dell'ospedale di Torregalli, dove è rimasto fino a questa mattina. Nel frattempo continuano le ricerche di Kata e la disperazione dei famigliari.