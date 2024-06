Kata sparita nel nulla a 5 anni, quattro piste e due indagati: "Un piano ben organizzato"

Quattro piste investigative e la certezza di essere alle prese con un piano "organizzato nei dettagli". Un anno dopo la scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni di origine peruviana sparita nel nulla il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze (occupato abusivamente), le indagini sono ancora aperte. Per il procuratore Filippo Spiezia, che ha indetto una conferenza stampa per fare il punto, la sparizione di Kata è "frutto dell'attuazione di un piano che è stato ben organizzato nei dettagli. Non un'attività estemporanea". In quella che viene definita "un'indagine altamente complessa" quattro sono gli assi principali seguiti: traffico di droga, racket delle stanze all'ex hotel Astor, scambio di persona, possibili abusi a sfondo sessuale.

Le indagini si sono sviluppate anche sul piano internazionale con autorità rumene e peruviane e non si escludono nuovi sviluppi: "Potrebbero esserci a breve ma dipenderanno dal punto che faremo rispetto alle altre consultazioni che avremo con chi indaga con noi e ci siamo dati un appuntamento a inizio estate".

Le ultime immagini di Kata

Riavvolgiamo il nastro. Kata aveva 5 anni quando è sparita. Viveva con i genitori nell'ex hotel Astor, stabile occupato abusivamente da decine di famiglie (e sgomberato solo dopo la sparizione della bambina, ndr). Ci sono due video che immortalano la bambina quel giorno. La telecamera della gioielleria sull'altro lato della strada rispetto al lato dove è situato un ingresso dell'ex hotel Astor mostrano Kata alle 15.01: torna nel complesso dell'Astor.

Un altro video mostra Kata salire e scendere da una rampa di scale, quelle esterne che sbucano sopra i muri di recinzione della struttura. La bambina si ferma a metà dei gradini, infine riscende e scompare. Nell'inquadratura la bimba è sola. Non ci sono altre persone inquadrate e non si vedono neppure ombre.

Agli atti c'è poi un terzo video, o meglio una traccia audio. Sono le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza di una pizzeria che si trova a circa 250 metri dall'ex hotel Astor alle 17 e 20 del pomeriggio. Si sente un urlo che sembra quello di una bambina, e poi un rumore della portiera di un'auto che si chiude. Le immagini non aiutano a chiarire cosa sia accaduto. Non è certo che la voce sia di Kata.

La scomparsa di Kata, 4 piste e gli ostacoli alle indagini

Un primo ostacolo alle indagini è dato dalla tempistica della denuncia. "La notizia della scomparsa della minore è arrivata alle autorità di polizia con un gap temporale rispetto a quanto riteniamo sia avvenuta la presunta scomparsa", ha detto il procuratore.

Un altro ostacolo è dato dal contesto di vita di Kata. C'è stata scarsa collaborazione. L'hotel Astor la casa della bambina, era stato occupato da peruviani e romeni e una manciata di giorni prima della scomparsa bande rivali si erano affrontate con i bastoni per contendersi le camere e alimentare un presunto business sommerso.

Poi c'è un problema materiale. "La rete di videocamere che circonda l'hotel Astor aveva un buco dall'osservazione - ha detto Spiezia - e abbiamo ragione di credere che quel buco sia stato sfruttato da chi ha rapito la bambina".

Formalmente ci sono due indagati: lo zio materno, Abel Argenis Vasquez, e quello paterno Marlon Chicclo. Avevano la custodia della bimba quel giorno, un sabato, mentre la mamma, Katherine Alvarez Vasquez, era fuori a lavoro e il padre, Manuel Romero Chicclo, era detenuto a Sollicciano. "Non ci sono elementi per declinare la posizione di questi due soggetti", ha chiarito Spiezia.

Il lavoro degli investigatori, ha spiegato il procuratore Spiezia, "sta proseguendo su più piste, e la differenza rispetto alla fase iniziale è che il nostro lavoro è più selettivo rispetto alle ipotesi prese in considerazione. Non solo abbiamo continuato a coltivare possibili nuove piste, ma anche proceduto a una rilettura ancora in corso degli atti materiali investigativi, informativi raccolti nella prima fase di indagine, perché evidentemente con una maggiore familiarità di nomi, volti, suoni e voci di persone è possibile oggi anche valorizzare aspetti di dettaglio rispetto a una prima fase di indagine".

Elementi nuovi e vecchi si mescolano quindi e vengono rivisti per comporre un quadro con troppi punti oscuri e la sola certezza di 365 giorni senza una bambina.