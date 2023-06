La sparizione di Kata, nuove perquisizioni in garage e nei locali di una ditta

Nuove perquisizioni dei carabinieri a Firenze nell'ambito delle ricerche della piccola Kata, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa dal 10 giugno. I carabinieri sono tornati nei pressi dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato dove la bimba viveva con la famiglia, e si sono concentrati sui locali di una ditta e alcuni garage. Si trovano in via Monteverdi, proprio adiacenti al cortile dell'ex hotel. Rilievi anche in una vicina cabina dell'Enel.

Lo scopo dei nuovi accertamenti è verificare la presenza di eventuali tracce utili per ricostruire le possibili vie di fuga attraverso cui la piccola Kata potrebbe essere stata fatta uscire dal complesso occupato. L'azienda perquisita è di proprietà di due fratelli italiani, che risultano non indagati.

Per la scomparsa di Kata, la Procura indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, al momento senza indagati. Nei giorni scorsi, gli inquirenti hanno fatto anche prelevare il dna agli occupanti dell'ex albergo. I genitori di Kata, Miguel Angel e Kathrina, sono stati nuovamente ascoltati, su loro stessa richiesta, al comando dei carabinieri di Borgo Ognissanti dagli investigatori. "I genitori hanno chiesto di essere sentiti nuovamente - ha detto l'avvocato Sharon Matteoni all'Adnkronos - al fine di poter chiarire alcuni elementi che ritengono possano essere importanti per lo sviluppo delle indagini. Hanno fornito anche alcuni particolari nella speranza che possano essere proficui". Nel frattempo, gli investigatori avrebbero messo a confronto il loro racconto con dettagli emersi durante le operazioni di indagine.

La vicenda della sparizione di Kata è arrivata anche nell'Aula del Senato con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha affrontato l'argomento al question time. "Allo stato attuale, secondo quanto rappresentato dalla Procura, non sussistono elementi idonei a ritenere che il rapimento della minore possa in qualche modo essere ricondotto alla sua permanenza all'interno dell'immobile occupato", ha detto il ministro.

