Kata, cosa hanno trovato i carabinieri nell'ex hotel Astor

Un vano segreto, un'intercapedine con accesso al giardino. E un cellulare abbandonato in un cassonetto. Dopo sette ore di ispezione all'ex hotel Astor, a Firenze, sono questi due i ritrovamenti su cui i carabinieri sembrano aver focalizzato la loro attenzione nel quadro delle indagini per capire che fine abbia fatto Mia Kataleya Chiclio Alvarez, Kata per i suoi genitori, la piccola di 5 anni scomparsa nel nulla il 10 giugno.

L'ex hotel dei misteri

L'ex albergo, occupato per anni da decine di famiglie, tra cui quella di Kata, e sgomberato in seguito alla scomparsa della bimba, è stato rivoltato come un calzino dai carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis. I militari dei gruppi specializzati dell'Arma sono andati alla ricerca di ogni possibile elemento riconducibile alla bambina di origine peruviana.

Sono state effettuate ispezioni - anche attraverso apparecchiature tecnologiche specifiche (sonde, telecamere e droni) - che hanno permesso di verificare il contenuto di vani angusti, intercapedini, controsoffitti, cunicoli, tubazioni, pozzetti e di un sottotetto, anche normalmente non accessibili dell'Astor, spiegano gli investigatori, "alla ricerca di elementi utili alle indagini".

Le ultime immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza mostrano Kata uscire e rientrare nell'edificio. Secondo la madre, la piccola era a giocare nel cortile. Ed è proprio qui che i carabinieri hanno trovato un'intercapedine che dal cortile porta in strada, una via di fuga che forse potrebbe essere stata usata dai rapitori. Sono stati sequestrati anche diversi oggetti, tra cui un telefono cellulare, ritrovato in un cassonetto.

I carabinieri hanno anche individuato la telecamera di un privato cittadino che copre l'ingresso di un'area adiacente al cortile dell'ex hotel Astor. Secondo gli inquirenti se qualcuno si fosse allontanato da quell'area, scavalcando il muro di cinta del cortile dello stabile che era occupato, la telecamera potrebbe averlo ripreso.

Tutte le ipotesi su Kata

Kata è stata vista l'ultima volta alle 15.01 di sabato 10 giugno: a riprenderla è la telecamera della gioielleria di via Boccherini, sull'altro lato della strada rispetto al lato dove è situato un ingresso dell'ex hotel Astor. Si vede la bambina, di cinque anni, che si allontana dal gruppo del fratellino (nell'immagine si vede anche un terzo bambino). La bambina poi rientra, come riferito dagli inquirenti, nello stabile occupato.

I genitori sono certi sia stata rapita. L'ipotesi privilegiata è quella del racket degli alloggi. La Direzione distrettuale antimafia indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione e tra le piste battute dagli investigatori c'è l'ipotesi che Kata possa essere stata rapita per una questione di regolamento di conti fra bande di sudamericani (peruviani e ecuadoregni) e romeni all'interno dell'ex hotel occupato che controllavano il racket degli affitti (da 500 a 1.500 euro per stanza). Un'eventualità di cui avrebbe parlato il padre di Kata, Miguel Angel Ramon Chiclio Romero, che fino a lunedì 12 giugno era rinchiuso nel carcere di Firenze per una condanna per furto.

L'ex hotel Astor ha una storia "difficile". È stato anche teatro di un tentato omicidio di un cittadino dell'Ecuador che precipitò da una finestra del terzo piano il 28 maggio. Allo stesso tempo però non è mai stata del tutto accantonata l'ipotesi che la bimba possa essere rimasta all'interno.