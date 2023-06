L'ultima foto di Kata: tutto quello che sappiamo della bimba scomparsa

Eccola, l'ultima immagine che ritrae Kata. Sono le 15:01 di sabato 10 giugno: a riprenderla è la telecamera della gioielleria di via Boccherini, sull'altro lato della strada rispetto al lato dove è situato un ingresso dell'ex hotel Astor. Si vede la bambina, di cinque anni, che si allontana dal gruppo del fratellino (nell'immagine si vede anche un terzo bambino). La bambina poi rientra, come riferito dagli inquirenti, nello stabile occupato. Da quel momento se ne perdono le tracce.

Gli inquirenti, impegnati a scandagliare a 360 gradi ogni pista per arrivare a chi avrebbe rapito la piccola Kata, sembrano concentrarsi in queste ore sulla guerra tra gruppi rivali per le camere dentro l'ex hotel Astor occupato. Guerra che vedrebbe contrapposte tre fazioni, due di peruviani, di cui una vicina alla famiglia della bambina scomparsa nel pomeriggio di sabato scorso, e una di rumeni e che s'inserirebbe in un racket che prevederebbe il pagamento di un prezzo (dagli 800 ai 1500 euro) per l'ottenimento di un alloggio nella struttura.

Due testimonianze, di cui una proveniente da una bambina, avrebbero indicato agli inquirenti che la piccola Kata sarebbe stata portata via da un adulto, nel pomeriggio di sabato scorso, dal cortile dell'hotel Astor di Firenze. Gli inquirenti, si apprende da fonti vicine all'indagine, ipotizzano anche la presenza di un 'covo' vicino all'albergo occupato, dove chi avrebbe rapito la bambina potrebbe averla tenuta per alcune ore. Le perquisizioni di ieri fuori dal perimetro della struttura occupata non avrebbero dato esito positivo.

La vicina: "Una lite per la stanza occupata"

"I rumeni non c'entrano nulla. È una questione tra loro peruviani che occupano l'ex hotel Astor". A parlare davanti all'ex Astor, stamani, è stata una signora romena che difende la posizione dei connazionali che condividono l'occupazione. "Sono madre di quattro figli e faccio la badante. Conosco Kata, ha sempre giocato qui. Sto male per lei" ha detto la donna.

La famiglia "sa chi ha preso la bambina, lo sa" ha aggiunto. C'entrerebbe una lite avvenuta di recente "per le stanze", dice, quando un altro sudamericano, forse un ecuadoregno sui 40 anni, è precipitato in strada. "Gli hanno dato una botta in testa con un ferro - racconta - per la paura si è buttato. Dopo una settimana, la bimba è sparita. Non è questione di soldi".