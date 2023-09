Indagati gli zii di Kata, il papà: "Non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi"

"In procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vogliamo sapere almeno qualcosa. Siamo con l'angoscia di non sapere nulla, quindi fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare tante cose, che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, la mia famiglia, e questo non va bene". A dirlo, parlando con i giornalisti, è stato Miguel Angel Romero Chicclo, padre della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso mentre si trovava nell'ex hotel Astor a Firenze".

Ieri, martedì 12 settembre, a sorpresa è arrivata la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone, tra le quali due zii della bambina: uno paterno, il 19enne Marlon Edgar Chicclo, e uno materno, Abel Alvarez Vasquez, il quale attualmente è in carcere nell'ambito dell'inchiesta su un presunto racket degli alloggi nell'ex hotel Astor.

I genitori della bimba assicurano che i loro familiari non hanno nulla a che vedere con quanto accaduto. "Conosco bene mio fratello e il fratello di mia moglie e sono sicuro che con la scomparsa di Kata non c'entrano e che hanno detto sempre la verità" ha aggiunto il papà della piccola. "Abbiamo raccontato sempre tutto agli inquirenti e mi offende che incolpino la mia famiglia".

Cinque indagati per la scomparsa della bimba

Secondo la procura tre degli indagati sarebbero stati ripresi dalle telecamere installate in zona mentre uscivano dall'ex albergo (dove la piccola viveva con la madre e il fratello) proprio il 10 giugno, dopo la scomparsa di Kata, con un borsone e due trolley, che per dimensioni avrebbero potuto occultare la bambina. Gli altri indagati sono due occupanti di tre distinte stanze, nei cui rubinetti dei bagni sono state individuate tracce di una presunta sostanza ematica l'11 giugno, in occasione delle perquisizioni effettuate il giorno successivo alla scomparsa di Kata.

L'iscrizione nel registro degli indagati, dicono dalla procura, è un atto necessario per eseguire accertamenti tecnici irripetibili "volti ad accertare la presenza di materiale biologico o genetico e all'estrapolazione di eventuali profili del Dna da borsoni, trolley e da rubinetti di stanze dell'hotel e alla loro successiva comparazione con quello della vittima".

La madre: "Gli zii non c'entrano"

"Siamo sicuri che gli zii non c'entrino nulla", ha detto la madre della bimba. "Kata sono convinta che sia viva. Non so se è ancora qui oppure se è stata portata all'estero, questo non lo so. Io mi auguro che da questa indagine tirino fuori la verità. Voglio saperla e sapere il motivo per cui l'hanno presa, sono stanca dopo tre mesi senza sapere nulla. Spero solo di trovare mia figlia", ha concluso tra le lacrime.

Secondo i legali dei genitori, l'accelerazione nelle indagini è qualcosa che "ci fa sperare: evidentemente hanno individuato qualche pista che va approfondita" hanno detto gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi. "Noi eravamo già a conoscenza di questo sequestro dei trolley e dei borsoni e di queste ricerche sulle tracce ematiche" hanno aggiunto i due legali rendendo noto di aver svolto delle "approfondite indagini difensive" che vanno a integrare le indagini svolte dalla procura.

Continua a leggere su Today...