Kata, ipotesi scambio di persona: "Volevano prendere un'altra bambina"

Un'ipotesi, al momento nulla più. Ma Miguel Angel Romero Chicclo l'ha fatto presente, personalmente, alla procura che indaga: forse chi ha rapito la figlia Kata avrebbe sbagliato bambina, voleva prenderne un'altra. Sin dai giorni seguenti alla scomparsa della piccola di 5 anni (di cui non si hanno più notizie dalle tre di pomeriggio di sabato 10 giugno) si è ritenuto che il sequestro potesse essere maturato nei contrasti fra gruppi rivali che si fronteggiavano nell'occupazione abusiva all'hotel Astor e nel racket dell'affitto delle stanze.

Con le nuove dichiarazioni fatte ieri dal genitore di Kata al pm Christine von Borries, la famiglia della bambina vuole dare un suo contributo alle indagini. Quella dello scambio di persona "è una ipotesi che il padre di Kata fa e che ha voluto riferire personalmente alla procura - spiega martedì uno dei legali che lo assiste, avvocato Filippo Zanasi - Devo dire che il profilo del mio assistito, e anche quello di sua moglie, è tale che pensare a una vendetta perpetrata verso di loro è onestamente inverosimile, sempre che di vendetta si tratti". Secondo l'avvocato "a grandi linee diciamo che questa sarebbe la soluzione forse più razionale e dunque quella su cui forse è il caso di addentrarci, però è anche vero che la procura sta andando avanti per piste che non ci è dato conoscere".

Lo scambio di persona è una delle ipotesi che c'era sul tavolo degli inquirenti anche prima, ma il padre di Kata ieri avrebbe esposto al pm dei fatti avvenuti dentro l'hotel. Secondo Miguel Angel Romero Chicclo questi episodi (di cui non si conoscono i dettagli) dimostrerebbero che non era la figlia l'obiettivo del sequestro, ma un'altra piccola.

L'unica certezza in tutta questa storia è che la bimba non è nell'ex hotel. La nuova ispezione con gli autospurghi ha riguardato ogni anfratto, ogni intercapedine, ogni controsoffitto della struttura. Nell'edificio della bimba non c'è traccia alcuna. Si cerca Kataleya.

