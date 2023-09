La piccola Kata tra Firenze e il Perù: i luoghi e le piste aperte di un giallo senza verità

Sono passati novantaquattro giorni, ma di Kata ancora nessuna notizia. Il 10 giugno 2023 a Firenze, nel palazzo dell'ex hotel Astor tra via Maragliano e via Boccherini, la bambina di cinque anni Chicllo Alvarez Mia Kataleya scompare. Da lì, il nulla. Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite ipotesi, piste, proteste e indagini ma ancora non è stato trovato nessun elemento che possa confermare una verità. In quello stabile, abbandonato da anni, vivevano abusivamente persone di diverse comunità: peruviani, rumeni, qualche italiano e altri immigrati. Come spesso accade, l'assoluta povertà dei residenti abusivi spinge le persone a guadagnare risorse attraverso attività illegali. La pista per ora più confermata, vede la bambina fungere come merce di scambio ed estorsione in fatti che coinvolgono il racket degli affitti e lo spaccio di droga.

L'ex hotel Astor

Il luogo protagonista della vicenda è un ex hotel situato in una posizione decentrata rispetto al centro di Firenze, a nord della stazione centrale di Santa Maria Novella. Uno stabile grande, con un cortile interno. Era un albergo a tre stelle, secondo quanto riporta il sito (ancora attivo nonostante l'hotel sia chiuso). Aveva 58 stanze e dista poco più di due chilometri dalla basilica di Santa Maria Novella.

Complice soprattutto la pandemia, l'albergo ha chiuso nel 2020. Il quotidiano La Nazione, in un'intervista, ha parlato con il suo ultimo proprietario Carlo Vadi. Ha rilevato lo stabile nel 2022, dopo la chiusura nel 2020, attraverso una società. Tuttavia, prima anche di poter iniziare i lavori di riqualificazione, ha denunciato al comune l'impossibilità di accedere alla struttura in quanto occupata. Il 20 settembre 2022 infatti il movimento "Lotta per la casa" ha occupato abusivamente lo stabile come protesta per la poca offerta di case in città. Quel giorno, sempre come riportato da La Nazione, sono entrati una settantina di persone, tra cui anche una comunità di peruviani e dei cittadini rumeni.

Nonostante la denuncia al comune da parte di Vadi lo stabile è rimasto occupato. E subito si è trasformato in un teatro di diatribe tra le due maggiori comunità di senza fissa dimora. I residenti hanno denunciato schiamazzi, urla, spari, rumori di vetri di bottiglie. Insomma, una situazione di tensione e paura per quello che per chi abita attorno al condominio occupato è diventato il centro di microcriminalità.

Prima di essere conosciuto come ultimo luogo in cui si hanno avuto notizie della piccola Kata, l'hotel è andato sulle cronache nazionali per un episodio avvenuto il 28 maggio 2023. Intorno alle 22 infatti un uomo è precipitato dal terzo piano del palazzo perché - secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine - inseguito da due uomini armati di coltello. Microfratture per lui nonostante sette metri di volo. Prima della scomparsa della piccola, è stato l'ultimo episodio di una serie di situazioni difficili all'interno dello stabile.

La scomparsa della bambina in una zona popolare

Il dieci giugno 2023 Kata scompare. La denuncia su Facebook parte dalla madre che lancia un appello alla città. Subito le forze dell'ordine si attivano con ricerche a tappetto. Ma ad oggi, 12 settembre 2023, della bambina non c'è ancora traccia. Durante le ricerche sono spuntati due video (resi pubblici, ndr) che hanno immortalato gli ultimi momenti della bambina. I video provengono da delle telecamere di sorveglianza della zona, installate di una vicina gioielleria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il quartiere dove sorge l'ex hotel si chiama Novili. Adiacente all'albergo c'è una residenza universitaria, uno studentato costruito dopo una riqualificazione di alcuni palazzi. Davanti - su via Maragliano - c'è un negozio di divani e poltrone, mentre poco dopo l'incrocio si trova la gioielleria che ha ripreso le immagini di Kata. È un quartiere popolare, operaio. Anni fa vicino all'ex hotel c'era un grande stabilimento Fiat e di fronte le case popolari che davano alloggio anche ad alcuni lavoratori. È un quartiere dove nel passato recente sono arrivati molti immigrati, provenienti da vari paesi e che spesso vivono in condizioni economiche e sociali non ottimali. Questo spinge a cercare risorse in attività illegali: la povertà - come si sa - è il fattore che più di tutti spinge alla criminalità.

Tuttavia, secondo anche quanto ci riferisce Emiliano Benedetti di FirenzeToday, con il passaggio del tram e un nuovo collegamento infrastrutturale con la parte più centrale della città il quartiere si sta riqualificando parecchio. Inoltre, anche la ristrutturazione della ex Manifattura Tabacchi, un complesso residenziale, sta aiutando al miglioramento sociale del quartiere.

Purtroppo però, per quanto riguarda le circostanze della scomparsa di Kata sono tutte da ricercarsi all'interno delle mura dell'ex hotel. Dopo la scomparsa e la perlustrazione dei video delle telecamere di sorveglianza sono stati ascoltati tutti i conoscenti e i familiari della piccola. E a causa delle indagini, l'ex albergo è stato sgomberato dalle forze dell'ordine e gli occupanti sono stati trasferiti in strutture decise dal Comune. La comunità peruviana dopo la scomparsa ha organizzato diverse manifestazioni nel quartiere, nelle quali hanno partecipato anche cittadini e residenti della zona. Le indagini hanno fatto emergere diverse piste nel corso dei tre mesi: pedofilia, rapimento, ritorsione, ricatto. Ora, quella più probabile sembra una pista che porta in Perù, paese d'origine dei protagonisti della vicenda.

Il racket degli affitti e il Perù: due piste aperte

Tutti gli indizi raccolti fin'ora portano a Lima, la capitale del Perù. Paese di provenienza della famiglia e della comunità, la pista più probabile al momento parla di uno scambio di un rapimento, forse avvenuto per errore, con lo scopo di estorsione. Nella giornata di oggi 12 settembre è stato inviato un avviso di garanzia a cinque degli ex occupanti dell'ex hotel. Tre di loro sono stati ripresi dalle telecamere installate nella zona mentre uscivano dall'ex albergo proprio il 10 giugno, dopo la scomparsa di Kata, con un borsone e due trolley, che per dimensioni avrebbero potuto occultare la bambina. Gli altri due indagati sono sempre ex occupanti dello stabile, residenti in tre stanze dove l'11 giugno 2023 - all'interno dei lavandini - le forze dell'orine impegnate nelle perquisizioni hanno trovato delle tracce di sangue.

La procura fiorentina ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il movente sarebbe legato al racket degli affitti. Il cinque agosto 2023 è stato arrestato lo zio di Kata insieme ad altre tre persone con l'accusa di estorsione, rapina, minacce e tentato omicidio ai danni di altri occupanti dell'ex hotel. Lo zio fu l'ultima persona a vedere la bambina ed è stato arrestato per via della presunta attività di compravendita all'interno dello stabile occupato, in quanto avrebbero chiesto dai 600 e 700 euro per le stanze. Un'attività illegale di gestione dell'albergo, sostanzialmente. E che conferma il motivo per cui l'uomo il 28 maggio 2023 si sarebbe buttato dal terzo piano: minacciato di essere ucciso da due persone ora dietro alle sbarre per la propria stanza occupata ha deciso di lanciarsi dalla finestra.

Una pista - quella della gestione illegale degli affitti - che non è confermata. Ma che si sviluppa in concomitanza (o per conseguenza) a un'altra pista: quella che porta in Perù. Il 9 settembre 2023 infatti la Procura di Firenze ha formalizzato una richiesta di rogatoria (la richiesta di un'autorità ad un'altra autorità, in questo caso la polizia fiorentina e quella peruviana) a Lima per acquisire alcune testimonianze di persone che si trovano nel paese d'origine della famiglia di Kata. Quello a cui le autorità fiorentine puntano è ascoltare i parenti e i conoscenti della famiglia, due in particolare: uno zio paterno di Kata detenuto per droga nel carcere della capitale e un altro peruviano, sempre detenuto per droga, legato a una vicenda di spaccio successa nel 2022.

L'ipotesi al vaglio della procura è che la bambina possa essere stata rapita per sbaglio. Per quella vicenda di droga dell'anno scorso fu fatta una perquisizione in una casa a Firenze dove viveva anche una donna, mamma di una bambina della stessa età di Kataleya: madre e figlia sarebbe poi anche loro andate a vivere all'ex hotel Astor. L'ipotesi è che Kata possa essere stata scambiata per quest'ultima bambina e che sia stata rapita per una vendetta legata quella specifica vicenda della droga.

Si torna in hotel, a scavare

Tutte ipotesi, che non confermano nulla. Per ora, quanto emerge dalle indagini è che il reato più probabile sia stato un rapimento avvenuto per un'estorsione. Il movente - che sia legato agli affitti o alla droga - non è però chiaro. Così come non è chiaro se la bambina sia viva o meno. Le indagini proseguono e ora è previsto un ulteriore sopralluogo nell'ex albergo. Questa volta i carabinieri proveranno a scavare nel terreno per cercare altre tracce di questo mistero ed escludere la presenza che il corpo della bimba sia stato seppellito nel terreno dell'albergo.

Le indagini proseguiranno e nel mentre lo stabile resta chiuso. Un hotel fantasma pieno di cocci di vetro e cavi scoperti, letti impolverati e finestre rotte. Un luogo che ha visto la sofferenza di tantissime persone. La speranza rimane quella di trovare la piccola nel minor tempo possibile. E che quell'hotel abbandonato non si tinga di sangue.

Continua a leggere su Today.it