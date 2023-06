Kata, il "buco" di 90 minuti nella scomparsa della bambina

Vanno avanti senza sosta le ricerche di Kataleya Alvarez Chiclio, detta Kata, la bambina peruviana di cinque anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 10 giugno. L'ultima volta è stata vista nel cortile dell'ex hotel Astor, a Firenze, dove la piccola viveva insieme alla mamma e al fratellino di otto anni. Gli inquirenti hanno deciso di acquisire le immagini registrate dalle telecamere sparse in tutta la città, oltre 1.400 apparecchi che potrebbero aver "visto" qualcosa di utile per rintracciare la bambina. Gli investigatori si stanno poi concentrando su quel "buco" di circa 90 minuti tra l'ultima immagine di Kata e l'orario in cui i familiari hanno dato l'allarme.

Il piano per trovare Kata: a setaccio le telecamere di Firenze

Dopo le infruttuose perquisizioni nell'hotel Astor, gli inquirenti hanno deciso di esaminare tutte le telecamere della città dopo un summit nella procura fiorentina, al quale hanno partecipato il procuratore aggiunto Luca Tescaroli, che coordina le indagini, e il sostituto della dda Christine Von Borries. La speranza, ovviamente, è quella di trovare qualche elemento utile a rintracciare Kata, scomparsa ormai da dodici giorni, esattamente dallo scorso sabato 10 giugno. Nelle attività di ricerca sono coinvolti i carabinieri del Ros, raggruppamento operativo speciale, oltre che il nucleo investigativo del comando provinciale. Nelle ispezioni a tappeto effettuate nella struttura occupata fino allo sgombero di sabato sono stati all'opera anche i reparti speciali del Gis e del Sis. Nei giorni scorsi i genitori della bimba hanno assoldato anche Luciano Garofano, generale in congedo e già comandante del Ris, reparto investigazioni scientifiche, di Parma, che dopo un sopralluogo all'ex Astor ha parlato di "premeditazione" nell'azione di chi ha preso la piccola.

Gli investigatori hanno visionato anche i filmati di telecamere installate da privati, negozi o abitazioni, in particolare nei pressi dell'ex hotel Astor, la struttura dismessa dal 2020 e occupata dal settembre del 2022, all'interno della quale viveva Kata con fratellino e genitori. Alcuni filmati, però, potrebbero essere già cancellati, 'sovrascritti' da altre immagini successive. Intanto le ricerche verranno allargate anche oltre i confini nazionali, per sondare anche la possibilità che la piccola possa essere stata portata all'estero.

La ricostruzione e il "buco" di 90 minuti

Un'ora e mezza di vuoto. La scomparsa della bimba ruota attorno a quei 90 minuti di "buco", in cui la piccola è sparita nel nulla. Le ultime immagini diffuse dagli inquirenti mostrano Kata di fronte all'ex Astor alle 15:01, ma ci sono altre immagini che ritraggono la piccola all'interno della struttura, non rese pubbliche, alle 15:13, sulle scale interne. Katherine, la mamma della bimba, ha raccontato di essere tornata dal lavoro intorno alle 15.45, ma l'allarme non è scattato subito. Sia Katherine che suo fratello Abel, zio della piccola al quale era stata affidata, hanno pensato che fosse ad un vicino campo da calcio, assieme ad altri bambini della struttura occupata.

Così non era, ma mamma e zio se ne sono dati conto solo intorno alle 16:45, quando gli altri bambini sono tornati all'ex Astor riferendo che Kata non era con loro (le ultimi immagini diffuse, quelle che si riferiscono alle 15:01, mostrano la bambina che si distacca dal gruppetto degli altri bimbi, dove c'era anche suo fratello, e torna verso l'ex hotel). L'allarme è quindi scattato soltanto dopo le 16.45, circa un'ora e mezza dopo le immagini che ritraggono la bimba sulle scale interne. Scattano le ricerche, Katherine si reca alla stazione dei carabinieri della stazione di Santa Maria Novella per denunciare la scomparsa e iniziano le indagini.

Il giallo della lite prima della scomparsa

Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista, ma una delle più battute riguarda una possibile "vendetta" da parte di un'altra famiglia. Una versione avallata anche da Katherine Alvarez, mamma della bimba, che durante l'ultima puntata del programma 'Chi l'ha visto?' ha lanciato un appello: "Non so chi ci ha fatto questo, noi non abbiamo fatto niente di male. Sono distrutta. Se qualcuno sa o ha visto e ha paura di parlare, può chiamare me o miei familiari direttamente. Vi prego, aiutatemi". Durante la trasmissione è stato mostrato un video che mostra una lite scoppiata all'ex hotel Astor nei giorni precedenti alla scomparsa di Kata.

Nelle immagini appare un uomo armato di coltello che con il piede cerca di tenere aperta una porta, mentre qualcuno fa resistenza dall'altro lato. A un certo punto si sente la voce di una bimba che grida "basta, basta". "Quella è la nostra stanza", ha confermato la mamma della bimba, sostenendo che la voce che si sente nel video fosse proprio della piccola Kata. La donna non ha specificato i motivi della lite, ma tra le piste seguite dagli inquirenti c'è anche quella del racket per le stanze dell'Astor. Infatti, nella denuncia presentata dalla mamma ai carabinieri si parla di una lite per una stanza con un'altra famiglia.

Un giallo con ancora tanti, troppi, punti oscuri e su cui è impossibile andare oltre le ipotesi, ma che secondo il generale Garofano potrebbe essere un "sequestro premeditato" La piccola potrebbe essere stata portata via dall'uscita sul retro, ripresa soltanto dalle immagini delle telecamere di un cittadino privato, già acquisite dalle forze dell'ordine. La maxi ispezione effettuata nell'ex hotel Astor nei giorni scorsi non ha dato alcun risultato, ma forse, componendo il "puzzle" con tutte le indagini a disposizione, gli inquirenti riusciranno a scoprire cosa è accaduto alla piccola Kata.

