Kata scomparsa nel nulla: il sangue trovato non è suo

La svolta nelle indagini sulla scomparsa di Kata non c'è. Le tracce di sangue trovate sui rubinetti di tre stanze dell'ex hotel di via Maragliano a Firenze, dove la piccola viveva con la famiglia e altre decine di occupanti abusivi, soprattutto sudamericani e romeni, non appartengono alla bambina. Neanche nei due trolley e nella valigia sequestrati il 17 giugno sono state rilevate tracce biologiche riconducibili a Kata, che ha 5 anni.

A tale conclusione sono giunti i primi esami genetici eseguiti dal medico legale Ugo Ricci, responsabile dell'Equipe Genetica Forense dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, incaricato dalla Procura che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione. I risultati delle pre-consulenze genetiche, con il test del Dna, eseguite dal professor Ricci sono stati già consegnati ai pubblici ministeri titolari del fascicolo di indagine. Nei prossimi giorni verranno consegnati i risultati definiti e completi.

Gli inquirenti indagano a tutto campo, ma ancora non è arrivato un punto di svolta o un indizio decisivo. Dopo le infruttuose perquisizioni nei locali dell'ex hotel Astor, gli inquirenti hanno visionato le immagini delle 1.500 telecamere di sicurezza sparse per la città, con le immagini selezionate e mostrate ai genitori della piccola, sentiti più volte dai carabinieri. L'altra pista seguita dagli investigatori riguarda il "sottobosco" di illegalità e racket degli affitti scoperto nell'ex albergo.

Nei prossimi giorni le squadre specializzate dei carabinieri eseguiranno un nuovo e più invasivo sopralluogo nell'ex Astor alla ricerca di nuove tracce della piccola Kata. Dal 10 giugno, di lei, nessuna traccia, nemmeno la più labile. Nei giorni scorsi la procura ha inoltrato una richiesta di rogatoria internazionale in Perù per sentire 13 persone considerate testimoni informati sui fatti. Non è esclusa neppure la pista che Kata possa essere rapita e trasferita in Perù.