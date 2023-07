Un mese senza Kata: cosa sappiamo sulla bambina scomparsa nel nulla

Una bambina di cinque anni sparita nel nulla. Diverse piste, tante ipotesi, ma nessuna traccia concreta. Rimane un mistero il caso della piccola Mia Kataleya Chiclio Alvarez, per tutti Kata, la bimba scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex hotel Astor di Firenze, dove viveva insieme alla mamma e al fratello. Lunedì 10 luglio, a un mese esatto dal giorno in cui è svanita, l'associazione Penelope, che assiste le famiglie delle persone scomparse, ha organizzato un presidio in piazza Dallapiccola, chiedendo ai fiorentini la maggiore partecipazione possibile. Nel frattempo, le indagini delle forze dell'ordine vanno avanti senza sosta, ma fino a questo momento un vero punto di svolta non è mai arrivato. Dopo le infruttuose perquisizioni nei locali dell'ex hotel Astor, gli inquirenti hanno visionato le immagini delle 1.500 telecamere di sicurezza sparse per la città, con le immagini selezionate e mostrate ai genitori della piccola, sentiti più volte dai carabinieri. L'altra pista seguita dagli investigatori riguarda il "sottobosco" di illegalità scoperto nell'ex albergo: sono oltre 70 le persone interrogate nelle ultime settimane, ma nessuna ho fornito indicazioni utili sulla scomparsa della bimba.

Il "buco" di 90 minuti

Dove è finita Kata? La risposta a questa domanda potrebbe trovarsi in quei 90 minuti di "buco" in cui la piccola è sparita nel nulla. Le ultime immagini diffuse dagli inquirenti mostrano Kata di fronte all'ex Astor alle 15:01, ma ci sono altre immagini che ritraggono la piccola all'interno della struttura, non rese pubbliche, alle 15:13, sulle scale interne. Katherine, la mamma della bimba, ha raccontato di essere tornata dal lavoro intorno alle 15.45, ma l'allarme non è scattato subito. Sia Katherine che suo fratello Abel, zio della piccola al quale era stata affidata, hanno pensato che fosse a un vicino campo da calcio, assieme ad altri bambini della struttura occupata.

Così non era, ma mamma e zio se ne sono dati conto solo intorno alle 16:45, quando gli altri bambini sono tornati all'ex Astor riferendo che Kata non era con loro (le ultimi immagini diffuse, quelle che si riferiscono alle 15:01, mostrano la bambina che si distacca dal gruppetto degli altri bimbi, dove c'era anche suo fratello, e torna verso l'ex hotel). L'allarme è quindi scattato soltanto dopo le 16.45, circa un'ora e mezza dopo le immagini che ritraggono la bimba sulle scale interne. Un momento di vuoto in cui la piccola potrebbe essere stata portata via.

Le indagini

In quel lasso di tempo la telecamera di una ditta che confina con il cortile dell’Astor ha registrato un rumore, qualcosa di simile a una caduta, e la partenza di un furgone bianco. Dalle perquisizioni nella ditta non sono emerse tracce che potrebbero ricondurre a Kata, anche se la pista del furgone bianco rimane un'ipotesi ancora in campo. Per la scomparsa di Kata, la Procura indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, al momento senza indagati. Nei giorni scorsi, gli inquirenti hanno fatto anche prelevare il dna agli occupanti dell'ex albergo. I genitori di Kata, Miguel Angel e Kathrina, sono stati nuovamente ascoltati, su loro stessa richiesta, al comando dei carabinieri di Borgo Ognissanti dagli investigatori. A complicare un quadro investigativo già difficile ci sarebbero anche alcune testimonianze apparse contraddittorie. Una poca coerenza che potrebbe riguardare anche le dichiarazioni dei genitori della bimba: anche la famiglia di Kata sarebbe coinvolta nella "guerra degli affitti" tra diversi gruppi.

L'appello del pm

Nei giorni scorsi Luca Tescaroli, il pm che indaga sulla scomparsa della piccola Kata, ha rivolto un appello a chiunque sia in possesso di informazioni utili a rintracciare la piccola: "Faccio un appello di responsabilità a tutti, chiedendo ai familiari il più stretto riserbo e un impegno da parte della collettività, invitando coloro che sanno a riferire esclusivamente a questo Ufficio nell'interesse prioritario della piccola bimba scomparsa. L'ipotizzato sequestro di persona potrebbe trovare spiegazione nei rapporti conflittuali che sono sfociati in delitti con denunce reciproche maturate nell'ambito dell'occupazione abusiva dell'Hotel Astor. Si è visto nelle fosse biologiche, nelle intercapedini, nelle controsoffittature, e non è emersa alcuna traccia della piccola bimba scomparsa. Si tratta di una attività di indagine funzionale agli sviluppi investigativi che vi saranno".

