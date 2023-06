"Kata è stata sequestrata e portata via"

Sulla base dello "sgombero che c'è stato e con le ricerche fatte con il Gis (i militari dei gruppi speciali dell'arma, ndr) mi sembra abbastanza scontato che la bambina sia stata sequestrata e portata via". Lo ha detto il generale in congedo Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, al termine del sopralluogo dentro l'ex hotel Astor a Firenze, dove Mia Kataleya Chiclio Alvarez, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso, viveva con la famiglia.

È stata la procura di Firenze, dopo la richiesta dei legali dei genitori di Kata, ad autorizzare il sopralluogo di Garofano nelle vesti di consulente della famiglia della bimba. Secondo Garofano è "impossibile fare delle ipotesi, perché sapete bene non abbiamo tutti gli elementi", ma il sopralluogo è comunque "servito a capire quali sono state le modalità del sequestro di Kata: lo abbiamo fatto anche con le informazioni che ci hanno dato i genitori e che sono molto preziose".

"Non chiedeteci cosa è successo, se è ancora viva, quale è stato lo scopo perché nessuno lo può dire e non sarebbe serio fare delle supposizioni su cui non abbiamo elementi", ma per l'ex comandante del Ris, "sicuramente" è stato un atto "premeditato. I sequestri prevedono una premeditazione, non prevedono certamente una decisione d'impeto".

Sul sopralluogo, Garofano ha precisato: "Abbiamo esplorato tutte le vie di entrata e uscita, anche quelle meno facili perché era giusto farci un'idea. Poi ce la faremo anche con le telecamere disposte nel territorio". Nel corso dell'ispezione il consulente ha girato dei video e registrato quello che dicevano i genitori mentre visitavano i vari ambienti dell'immobile.

Smentita l'ipotesi di uno scambio di persona

Intanto i legali dei genitori di Kata, Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, hanno smentito l'ipotesi di uno scambio di persona che era circolata nelle ore precedenti. In un comunicato i due avvocati si dicono "costretti, dalle notizie che si stanno diffondendo via web, a precisare che né gli scriventi né il padre Miguel hanno mai riferito o rappresentato che la predetta minore sia stata oggetto di uno scambio di persona. Il contenuto di quanto messo a verbale dal padre di Kata non è infatti stato rivelato ad alcuno e pertanto si chiede di rettificare la notizia sopra detta soprattutto allo scopo di non pregiudicare le indagini in corso".