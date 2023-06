Kata: cosa c'è dietro la scomparsa e perché l'ipotesi rapimento prende forza

Kata, così come tutti chiamano Kataleya Mia Chicllo Alvarez, non si trova. Le ricerche non si sono fermate mai. I vigili del fuoco hanno usato droni e termocamere, strumenti in grado di rilevare a distanza la temperatura umana. Il sequestro è lo scenario che ha preso via via forza andando per esclusione: la bambina, viene fatto questo ragionamento, non è stata trovata nelle ripetute perquisizioni dentro l’ex albergo e se fosse uscita da sola per giocare sarebbe stata vista prima o poi dai residenti e segnalata. Quindi resta la possibilità pur teorica - sul punto a ora non ci sono elementi concreti, hanno sottolineato i carabinieri - che qualcuno l’abbia portata via.

Dov'è Kataleya Mia Chicllo Alvarez?

Un'ambulanza è intervenuta ieri sera nella struttura occupata di Firenze per soccorrere la madre della bambina di 5 anni di cui non si hanno notizie da sabato. La donna ha ingerito candeggina ed è stata trasportata in ospedale. Anche il padre ha tentato il suicidio, prima in carcere poi in ospedale. La vicenda è carica di ombre. Sequestro di persona a scopo di estorsione è l'ipotesi. Zero elementi di un coinvolgimento delle persone che la madre della piccola ha indicato ai carabinieri. Si nasconde qualche segreto? I video di sorveglianza non chiariscono nulla. Di sicura c'è l'escalation della guerra tra le bande di peruviani che occupano da tempo abusivamente l'Astor. Alcuni stretti familiari della bambina potrebbero essere stati bersaglio di una vendetta, con la piccola usata come strumento di ricatto. Il rapimento è l'ipotesi principale perché Kata non è stata trovata nelle ripetute perquisizioni dentro l'ex albergo e nessuno l'ha vista nei dintorni sabato pomeriggio. Da sola, non si era mai allontanata.

Kata scomparsa nel nulla a Firenze

Il volontariato locale ha risposto, centinaia di persone si sono alternate in parchi, giardini e strade fra Porta al Prato dove c'è la ex stazione Leopolda e Peretola, tra l'Arno e il quartiere di San Jacopino. Nel mezzo c'è l'ex hotel Astor in via Maragliano. Nessuna traccia della piccola. Si torna ai minuti in cui è svanita nel nulla. Lo zio Abel ha ribadito che lui la teneva d'occhio dalla finestra del suo alloggio e poi non l'ha vista più nel cortile, "è stato un attimo e è sparita", ha detto alle telecamere. La piccola potrebbe essere uscita (ma con chi?) dal cancellino su via Boccherini, quello da cui passano gli occupanti. C'è anche un altro cancellino che fa accedere al condominio accanto all'ex albergo.

Segnalazioni di mitomani a parte, si cerca un dettaglio che possa davvero dare una svolta alle indagini. Al momento, si brancola nel buio. Sentita in procura come persona informata sui fatti, la madre di Kata ha ripercorso col pm l'intera giornata di sabato, in particolare dalle 15.15 in poi, che è l'orario da quando la bimba non è stata più vista, al suo ritorno poco dopo a casa dal lavoro - svolge pulizie in case di privati -, ai suoi tentativi di trovare coi parenti la bimba, poi la decisione di andare dai carabinieri. Alle 20 era a denunciare la scomparsa, alle 20.30 è scattato il piano di ricerca degli scomparsi della prefettura. Nulla viene lasciato al caso.

