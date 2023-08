Kata, la mamma: "Mi facciano sapere se è viva o no"

Sono passati quasi due mesi dalla scomparsa di Kata e di lei ancora nulla. Nel frattempo quattro persone, tra cui lo zio della bambina di 5 anni svanita nel nulla lo scorso 10 giugno a Firenze, sono finite in manette perché coinvolte nel racket degli affitti all'interno dell'ex hotel Astor. Perquisite 10 abitazioni, tra cui anche quella dei genitori della piccola, che però non risultano indagati. Secondo il gip c’era "un clima di terrore nell’ex albergo occupato".

Alcune immagini riprese da una telecamera pubblica in strada mostrano quando la sera del 28 maggio un ecuadoregno precipitò dall'ex hotel Astor di Firenze per cercare di sfuggire a un gruppo di peruviani che lo voleva aggredire per obbligarlo a lasciare la stanza che occupava. Nel video, acquisito per le indagini sul racket degli affitti, si vede l’uomo aggrappato alcuni istanti al cornicione di una finestra del secondo piano, poi cede la presa e precipita sul marciapiede.

Inconsolabile la mamma di Kata. "Vorrei sapere se Kata è viva, se sta bene, sono passati due mesi e stare così senza sapere nulla mi fa stare male. Non si può stare così senza sapere niente. Chi sa di Kata mi faccia sapere qualcosa", ha detto Kathrine Alvarez, la madre della piccola in uno sfogo coi suoi legali. "Spero che la nuova indagine serva a trovarla".

Continua a leggere su Today.it...