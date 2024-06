Coppia in kayak travolta da una barca: morta una giovane, il fidanzato ripescato in stato di choc

Tragedia nelle acque di Posillipo (Napoli), nei pressi di Villa Rosebery, la residenza partenopea del presidente della Repubblica. Una giovane di 30 anni è morta dopo essere stata travolta da una barca non ancora identificata - forse un gommone - sul kayak in cui si trovava insieme al fidanzato 34enne. Il giovane è stato soccorso in stato di choc da un motoscafo che transitava in quei frangenti.

L'impatto

Secondo le prime ricostruzioni il kayak sarebbe stato travolto da un'imbarcazione che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. L'impatto fatale sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, poco prima delle 18:00.

Il corpo della giovane è stato trasferito sulla darsena Acton ed è ora a disposizione del procuratore aggiunto Alessandro Milita per l'autopsia che verrà effettuata in queste ore.

Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e omissione di soccorso. Sul caso indagano la capitaneria di porto insieme alle forze dell'ordine che procedono con le deposizioni dei testimoni oculari nel tentativo di identificare l'imbarcazione responsabile. La tragedia riapre la discussione sul traffico selvaggio nel golfo di Napoli.

Articolo in aggiornamento