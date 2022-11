La caccia al killer delle escort: c'è un sospettato

Ci sarebbe un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere Prati, a Roma. Le vittime sono tre prostitute, uccise nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza, in via Riboty e in via Durazzo. A perdere la vita Marta Castano Torres, colombiana di 65 anni, e due cittadine cinesi (non è stata resa nota l'identità, ndr).

Negli uffici della squadra mobile della questura di Roma c'è fermento per le attività in corso che potrebbero portare a una svolta decisiva delle indagini.

Il sesso a pagamento, gli omicidi, l'arma che non si trova

Gli inquirenti lavorano da ore senza sosta per trovare la mano che ha ucciso le tre donne. Come si legge su RomaToday, si indaga sulle (eventuali) tracce di dna, ma anche sulle chat dei portati di incontri a luci rosse. Da qui potrebbero arrivare informazioni preziose, da incrociare con le immagini delle telecamere del quartiere Prati. Stando a quanto si è appreso, da una chat presente in una piattaforma online utilizzata proprio da Marta Castano Torre per gli appuntamenti con i clienti, potrebbe arrivare l'identità del killer che l'ha uccisa in via Durazzo.

Quello di Marta Castano Torres, secondo quanto accertato dagli inquirenti, sarebbe stato il primo degli omicidi avvenuti in rapida successione. L'aggressione mortale sarebbe avvenuta nel corso di un rapporto sessuale.

Anche per il duplice omicidio di via Riboty il killer si sarebbe appartato con una ragazza per avere un rapporto durante il quale l'avrebbe aggredita. Sentendo il trambusto la seconda donna presente sarebbe intervenuta per bloccarlo, ma il killer l'ha accoltellata a morte. In quel frangente l'altra vittima avrebbe tentato la fuga ma è stata raggiunta sul pianerottolo e colpita. Gli inquirenti sono al lavoro per isolare eventuali tracce di dna presenti sui corpi delle due donne cinesi. I pm hanno affidato alla polizia una serie di verifiche.

Nessuna traccia finora dell'arma utilizzata e in questo ambito si stanno passando al setaccio anche i cassonetti dell'immondizia presenti nella zona di piazzale Clodio.

