La prima donna morta col kit del suicidio, il venditore: "Offro solo un prodotto"

Una donna della provincia di Trento potrebbe essere la prima in Italia ad aver usato il "kit del suicidio" per togliersi la vita. Dopo la morte della donna, la procura di Trento indaga per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti. Intanto, un arresto c'è, ma non in Italia: Kenneth Law è stato arrestato dalla polizia di Peel, in Canada, con l'accusa di aver fornito consulenza in due casi di suicidio. Law sarebbe il gestore dei siti web, ora chiusi, su cui si poteva acquistare il kit.

La donna morte in Trentino (forse) col kit del suicidio

Come riporta TrentoToday, l'ipotesi più plausibile al vaglio delle forze dell’ordine è che la donna di 63 anni morta nella Valsugana, in provincia di Trento, sia stata una delle prime in Italia a ricevere il kit del suicidio proveniente dal Canada e ad usarlo: pare che infatti abbia utilizzato le sostanze al suo interno appena ricevuto il pacco.

I soccorsi sono stati inutili: i familiari della donna, che vivono fuori regione, avevano avvertito i carabinieri dopo non aver avuto sue notizie. Ci sarebbero altri otto acquirenti in Italia del composto per togliersi la vita, i cui indirizzi sono stati già trasmessi alle autorità locali. La polizia criminale ha già allertato tutte le questure e le compagnie dei carabinieri.

Chi è Kenneth Law, il venditore dei kit per il suicidio

Ex ingegnere aerospaziale, chef a Toronto, Kenneth Law sarebbe il gestore dei siti web, ora chiusi, in cui erano messi a disposizione i kit da utilizzare per togliersi la vita, nove dei quali acquistati anche in Italia: uno sarebbe proprio quello della 63enne.Il suo nome potrebbe finire nel registro degli indagati anche in Italia.

La polizia canadese ritiene che Law possa aver venduto le sostanze letali online, spedendo circa 1.200 pacchi in oltre 40 Paesi. Il suo arresto arriva dopo una recente indagine del Times che lo ha collegato ad almeno quattro morti nel Regno Unito.

Parlando al quotidiano canadese The Globe and Mail la scorsa settimana, Kenneth Law si è difeso, dicendo che stava solo vendendo un prodotto online: "Sto vendendo un prodotto legale, okay. Non ho alcun controllo su quello che fanno le persone con il kit", ha detto al giornale Law.

Il signor Law è ora in custodia in attesa di un'udienza per fissare la cauzione. Secondo il codice penale canadese, consigliare o aiutare una persona a morire per suicidio può comportare una pena detentiva di 14 anni.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it