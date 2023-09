Klodiana Vefa: trovato morto l'ex marito della donna uccisa in strada a Castelfiorentino

È stato trovato morto l'ex marito di Klodiana Vefa, la 35enne di origini albanesi, con regolare permesso di soggiorno, uccisa in mezzo a colpi d'arma da fuoco a Castelfiorentino, comune in provincia di Firenze. Il corpo del muratore è stato trovato questa mattina all'alba in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, a circa una ventina di km di distanza dal luogo del delitto.

L'omicidio costato la vita a Klodiana Vefa si era consumato poco prima delle 20 di giovedì 28 settembre. La donna, mamma di due figli di 14 e 17 anni, stava rientrando a casa dal lavoro quando un proiettile l'ha centrata e uccisa. È morta così, per strada, in via Galvani, una strada urbana ma periferica della cittadina, nella frazione di Puppino.

Le ricerche di Alfred Vefa

I sospetti degli inquirenti si erano concentrati subito sull'ex marito, Alfred Vefa, muratore di 44 anni. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due erano in fase di separazione. Da qualche tempo l'uomo andava e veniva dalla casa coniugale, dove non abitava più stabilmente. Vicini e conoscenti della coppia hanno raccontato che i due litigavano spesso. Dopo il delitto il 44enne, anche lui di nazionalità albanese, si era reso subito irreperibile fuggendo a bordo di una Golf bianca.

Il suo telefono risultava spento dalle 19,05 di giovedì sera. Per rintracciarlo i carabinieri hanno avviato una caccia all'uomo istituendo posti di blocco in tutta la Val d'Elsa e nelle zone di Siena ed Empoli, e perquisendo alcuni casali abbandonati, senza alcun successo. Fino alle sei di sabato 30 settembre. Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ritrovato in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, provincia di Firenze. Sarebbe stato un cittadino, intorno alle 4 di notte, a segnalare ai carabinieri la presenza di un'auto sospetta in una zona remota di San Casciano. I carabinieri hanno così organizzato e avviato una rapida battuta nelle aree rurali circostanti, riuscendo infine a rinvenire, intorno alle 6, il corpo esanime dell'uomo. Il 44enne si sarebbe tolto la vita sparandosi con una pistola, probabilmente la stessa arma usata per uccidere anche la moglie.

