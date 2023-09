"La faccio finita": 15enne scrive un sms ma il padre la salva

"La faccio finita". È il tragico messaggio che una ragazza di 15 anni ha inviato alla sua amica per annunciare di voler porre fine alla sua vita. Ma la prontezza della coetanea le ha permesso di salvarle la vita. Dopo aver ricevuto il messaggio, l'amica ha chiamato il padre della 15enne per avvisarlo di quanto stava accadendo. Il genitore ha chiamato subito i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco e al 118, sono intervenuti in sequenza per un salvataggio dal tentato suicidio. Così è stata sfiorata questa mattina, 23 settembre, una tragedia alle porte di San Lazzaro, nel Bolognese, dove la minorenne si è gettata dal ponte sul fiume Savena, facendo un volo di 7 metri.

A far scattare la catena dei soccorsi è stato un messaggio che annunciava l'intenzione di farla finita a un'amica che ha chiamato il padre. Lui l'aveva appena accompagnata per un tratto di strada verso la scuola. Dopo la chiamata dell'amica, l'uomo, sconvolto, si precipita a ritroso sulla strada appena percorsa dopo aver geolocalizzato la posizione della figlia grazie al telefonino. È su quel ponte che il segnale la colloca. Lì ha trovato solo il suo zainetto, così ha chiamato il 112.

I militari del nucleo radiomobile sono scesi sul greto e l’hanno visto annaspare, forse stordita a causa dell'impatto, si sono tuffati e l'hanno raggiunta, non riuscendo però a estrarla dall'acqua poiché la studentessa lamentava forti dolori, inoltre il quel tratto la corrente è molto forte e l'acqua molto fredda. Infine si sono riparati dietro una roccia.

A metterla definitivamente in sicurezza, i nuclei Sommozzatori e Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco che l'hanno imbarellata in acqua e affidata ai sanitari del 118. Da un primo esame, avrebbe riportato una ferita lacero-contusa a una gamba e traumi diffusi. È stata trasportata all'ospedale Maggiore in codice 3.

Al di là del lieto fine, ora chi sta vicino alla ragazza dovrà affrontare forse la parte più difficile: comprendere le motivazioni di un gesto così drammatico.