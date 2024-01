Venti ragazzini hanno aggredito 'la Myss': "Picchiata, poi le hanno tolto i vestiti"

Aggressione omofoba a Torino. Il fatto è stato denunciato nella tarda serata di ieri - lunedì 8 gennaio - da Arcigay Torino, con una nota: "Lo scorso sabato 6 gennaio un gruppo di venti ragazzi ha aggredito la nota drag queen 'la Myss' in pieno centro a Torino". La performer, molto conosciuta in città per le esibizioni che sono un vero e proprio tributo alla celebre cantante Myss Keta, "si trovava in compagnia di amici quando il gruppo di ragazzini poco più che adolescenti le si è avvicinato e l'ha aggredita fisicamente picchiandola, togliendole i vestiti e ferendo lei e le persone con le quali si trovava in compagnia, sotto gli occhi dei passanti che hanno assistito inermi all'episodio", si legge nella nota. Una ragazza del gruppo di aggressori le avrebbe anche detto: "Se esci di casa vestita con la parrucca e la mascherina poi cosa ti aspetti?".

Lara Vodani, presidente di Arcigay Torino, ha dichiarato: "Nel giro di pochi mesi ci troviamo ad assistere all'ennesimo episodio di violenza ai danni della comunità LGBTQIA+, un clima di odio che da nord a sud si sta manifestando in tante città del nostro paese. Basti pensare ai saluti fascisti davanti all'ex sede del Msi ad Acca Larenzia proprio qualche ora più tardi... Quanto accaduto è l'ennesima dimostrazione che la comunità queer vive quotidianamente molteplici forme di discriminazione e violenza in un paese che non garantisce le giuste tutele e pieni diritti a tutte e a tutti. Due episodi che sembrano slegati, ma che hanno matrici comuni, il patriarcato e la xenofobia. Fa riflettere il fatto che nessuno dei passanti si sia fermato a soccorrere la Myss e il suo gruppo di amici...".

"L'anno nuovo è arrivato, ma aggressioni come questa ci fanno tornare indietro nel tempo", ha detto Alice Ravinale, capogruppo in comune di Torino per Sinistra ecologista. "Le violenze omolesbobitransfobiche sono ormai all'ordine del giorno e vanno contrastate con fermezza da tutte le parti politiche, ma sappiamo che questo non avviene - ha aggiunto -. Un linciaggio così brutale non è casuale, nasce in un clima che incita alla discriminazione per le altre persone: per questo ribadiamo che è necessaria una normativa contro i discorsi d'odio, perché le aggressioni sono la punta di un iceberg di una crescente cultura di intolleranza ed esclusione che la comunità queer sperimenta tutti i giorni sulla propria pelle".