La Sicilia e la Calabria vanno a fuoco, è lotta contro i roghi

Nell'estate rovente dei record delle temperature, le regioni del sud bruciano, in particolare in Sicilia e in Calabria si registrano decine di roghi. Sono almeno 6 gli incendi boschivi che hanno interessato il Parco nazionale dell'Aspromonte. Ovunque sono in azione i vigili del fuoco con mezzi di terra, Canadair ed elicotteri, ma è una lotta contro il tempo, perchè migliaia di ettari di boschi stanno andando in fumo.

Molte persone hanno perso aziende dei diversi settori produttivi e hanno avuto danni alle case. Migliaia gli animali selvatici e non che hanno perso la vita a causa del fuoco e del fumo. In alcune zone è stato disposto per precauzione l'allontanamento dalle abitazioni, evacuato anche l'ex convento dei Padri Riformati a Petralia Sottana, nelle Madonie.

Un agricoltore di 30 anni è morto a Paternò (Catania) schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell'area di Ponte Barca, interessata oggi da un vasto incendio come tre settimane fa. Stava trasportando una botte piena d'acqua sul suo trattore che all'altezza di una curva lungo la S.P.58, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.