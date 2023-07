Dito medio alle telecamere di sicurezza: i ladri degli attici incastrati dai tatuaggi

Mostravano il dito medio a favore delle telecamere di sicurezza, un gesto di scherno ma anche scaramantico che ha portato tre ladri d'appartamento a mettere a segno dei furti in alcune attici della Roma bene. Succede a Prati dove i tre predoni hanno messo a segno due colpi tentandone un terzo. Tre visite 'sgradite', due in via Bu Meliana e una in via Fasana, con gli investigatori che non escludono possano esserne state effettuate anche altre. A incastrarli le attività investigative della polizia, ma anche dei tatuaggi, uno in particolare all'altezza delle ginocchia: due rose dei venti con catena, un crocifisso e tre caratteri in cirillico.

Tatuaggi non casuali, che indicano l'appartenenza alla cosiddetta mafia russa "Vor v Zakone", letteralmente "Ladri nella legge". A mettere fine alle loro scorribande la polizia. Oro, gioielli, preziosi e orologi il bottino del trio criminale, solito lasciare sul luogo del crimine anche i mozziconi delle sigarette. Tre ladri spavaldi, in grado di aprire porte e finestre in pochi secondi. I tatuaggi ne indicano infatti la sfrontatezza. La rosa dei venti sulle spalle indica infatti un criminale di alto rango, così come quella sulle ginocchia che nel gergo della mafia russa significa che il criminale che lo ha impresso non si inginocchierà mai davanti alle autorità, sfidando la giustizia in modo ostile, irriverente, come dimostra il dito medio mostrato a beffa contro le telecamere di sicurezza delle case svaligiate.

Sono stati gli investigatori del commissariato Prati, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma, a eseguire un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, nei confronti di 2 georgiani ed 1 lettone, di 33 anni il primo e 32 gli altri, gravemente indiziati del reato di furto in abitazione aggravato in concorso. Nel mirino della banda tre attici, due in via Bu Maiana e uno in via Fasana, tutti in zona Prati-Della Vittoria.

Le indagini sono partite in seguito a numerosi furti in abitazione consumati tra i mesi di giugno e settembre del 2022, nel quartiere Prati e nelle zone limitrofe, durante gli orari notturni, in seguito ai quali le vittime hanno riportato danni patrimoniali di rilevante entità. Analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato, grazie a tatuaggi e gesti di scherno verso gli apparecchi che li riprendevano, gli stessi autori in ben 3 circostanze. Raccolti elementi utili sufficienti ad identificare negli attuali indagati i presunti responsabili dei reati, il gip ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei 3 cittadini stranieri, misura eseguita dagli stessi poliziotti del commissariato Prati.

Continua a leggere su Today.it...