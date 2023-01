"Ci sono i ladri in casa", ma la realtà è ben diversa: chiama 10 volte il 112 e viene denunciato

Un uomo di 34 anni è stato denunciato nella notte tra domenica e lunedì dopo aver telefonato per dieci volte il 112 per segnalare un'intrusione in casa sua. Peccato che, a quanto è emerso, i ladri fossero solo nella sua testa. Il risultato è che il 34enne ha rimediato una denuncia per procurato allarme. I fatti sono avvenuti a Giussano, comune di circa 26mila abitanti a nord di Monza.

Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando l'uomo - che vive con gli anziani genitori - ha composto il 112 per chiedere aiuto credendo di aver percepito la presenza di alcuni ladri in casa. Il 34enne avrebbe pronunciato qualche frase sconnessa su una presunta irruzione di malviventi nel suo appartamento e poi ha messo giù. La scena si è ripetuta per altre nove volte, praticamente sempre identica. L'operatore della centrale operativa, con non poca fatica, è riuscito a mettere insieme tutti gli indizi individuando l'abitazione da dove era partita la richiesta di intervento.

Sul posto, in zona laghetto, è giunta una pattuglia dei carabinieri che però hanno trovato all’interno solo il 34enne insieme ai suoi anziani genitori. Dei ladri nessuna traccia. Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che rassicurare l'uomo che ha aveva allertato i soccorsi. Quest'ultimo avrebbe dichiarato che poco prima aveva assunto droga ed è stato trovato in possesso di una dose di hahsish. Per il 34enne oltre alla segnalazione alla prefettura per l'assunzione di stupefacenti è arrivata anche una denuncia per procurato allarme.