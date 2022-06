Chiama i carabinieri temendo i ladri in casa ma trova la moglie con l'amante

Ha chiamato i carabinieri avvertito dai vicini di casa che a notte fonda hanno notato un estraneo entrare nell'abitazione adiacente, al momento vuota. Almeno in apparenza. Invece al piano superiore della villetta situata alla periferia di Ceccano, in provincia di Frosinone non si stava consumando un furto ma bensì un rovente rapporto sessuale tra la padrona di casa ed il suo amante.

A cogliere sul fatto i due sono stati i carabinieri saliti di soppiatto seguiti a ruota dal marito della donna. Alla vista della divisa e dell'iracondo consorte, l'altro, in costume adamitico, ha provato a fuggire dalla finestra. Lei, la fredifraga si rivestita senza profferire parola. Una notte d'estate che difficilmente potrà dimenticare il povero marito, che lavora su chiamata anche notturna. E proprio questa sua continua reperibilità ha indotto la moglie a scegliere come alcova degli incontri clandestini, il talamo nunziale.

Tutto ha avuto inizio poco prima delle undici di ieri sera quando il giovane, originario di Ripi, ha ricevuto la chiamata di una vicina che notava la presenza di uno sconosciuto nel vialetto di casa. Tutti hanno immediatamente pensato al peggio, ossia alla presenza di ladri e per questo è scattato l'allarme al 112. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti insieme al padrone di casa ed altri familiari in supporto e pronti a 'mazziare' i delinquenti. Le grida disperate, di rabbia e delusione provenienti dall'interno dell'abitazione, subito dopo l'ingresso dei militari e del legittimo proprietario, hanno fatto comprendere che in quella casa non era entrato un ladro. La coppia, per la cronaca, è sposata da dieci anni. Dall'unione è nato un bimbo di otto che fortunatamente ieri sera era a casa dei nonni paterni a Ripi.