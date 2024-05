Ladri in casa di Salvini: l'appartamento messo a soqquadro poi la fuga

Ladri in casa del vicepremier Matteo Salvini: i poliziotti della Squadra Mobile di Roma stanno indagando su un tentativo di furto avvenuto nella notte a casa del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini nella zona di Ponte Milvio. Ignoti si sono introdotti nell'appartamento, in quel momento vuoto, del leader della Lega ma dopo aver tentato di aprire la cassaforte senza riuscirci, sono fuggiti via. A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini di casa.

Secondo quanto ricostruito i ladri dopo essersi introdotte nel giardino, avrebbero alzato l'avvolgibile e forzato la porta finestra. La casa è stata trovata a soqquadro.