Il ladro del supermercato ha 11 anni: la rapina e la fuga con 6mila euro

Il ladro del supermercato ha 11 anni. Se non è un record, poco ci manca. Ha dell'incredibile, infatti, quanto accaduto in un supermarket di Ferrara lo scorso mese di marzo: un fatto che ha portato alla denuncia del presunto autore, riconosciuto in un ragazzino (o sarebbe meglio dire bambino?) italiano di appena 11 anni. Secondo quanto appurato oggi dagli agenti della squadra mobile, il giovane, dopo essere entrato nel punto vendita in pieno giorno, si sarebbe diretto verso un'area riservata ai dipendenti e, utilizzando un paio di chiavi recuperate all'interno di una cassetta, avrebbe aperto la cassaforte impossessandosi di tre astucci con l'incasso del giorno precedente.

A questo punto, però, una commessa si sarebbe accorta di quanto stava accadendo e avrebbe cercato di fermare il ladro: l'undicenne, per guadagnarsi la fuga, avrebbe spintonato la dipendente, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Nella colluttazione, però, il ragazzino avrebbe perso lo zaino con due dei tre astucci (immediatamente recuperati). Il terzo contenitore, nascosto nel giubbotto e con all'interno poco più di 6mila euro in contanti, invece, sarebbe riuscito a tenerselo.

Grazie alle testimonianze dei presenti, alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel supermercato e all'analisi dei social network, i poliziotti sono poi riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a risalire all'identità del presunto colpevole, poi denunciato. Ora l'intero fascicolo è al vaglio del giudice.