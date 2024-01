Svaligiava case a volto scoperto: arrestato grazie alle foto sui gruppi di quartiere

Ha terrorizzato un quartiere, svaligiando le case grazie alla sua maestria nell'aprire le porte blindate e meritandosi una discreta "fama". Le sue foto circolavano sui gruppi Facebook del quartiere Trieste-Salario, a Roma, nella zona nord della città. Ora, proprio grazie alle tante segnalazioni, il ladro è stato riconosciuto da un agente e arrestato. L'uomo ha 62 anni e negli anni 90 era già stato condannato per una serie di furti in appartamento.

Il ladro "maestro delle chiavi" di Roma e le foto nei gruppi Fb: come agiva

La notizia è stata riportata da RomaToday. L'uomo in questione è un professionista del furto, in grado di aprire portoncini blindati in pochi secondi e senza lasciare traccia. Sondini, "spadini", e chiavistelli creati ad hoc sono i suoi attrezzi del mestiere: le iniziali sono S.C., 62enne italiano, già condannato negli anni '90 per una serie di furti in appartamento.

Le sue foto avevano cominciato a circolare sui gruppi Facebook dei quartieri Trieste, Salario e Africano. Dopo diversi appartamenti e studi legali svaligiati della "Roma bene", telecamere e sistemi video degli antifurti lo avevano più volte fotografato e i residenti hanno iniziato a far circolare sui gruppi di quartiere le immagini dell'uomo, riconoscibile perché agiva sempre a volto scoperto.

Un ispettore di polizia del commissariato Vescovio ha ricevuto una telefonata da una sua conoscente che lo avvisava di aver notato un uomo sospetto che somigliava alle foto postate su Facebook. Così, il poliziotto è andato sul posto chiedendo rinforzi al commissariato Vescovio.

Quando la pattuglia è arrivata gli agenti hanno visto l'uomo saltare dalla finestra di un'abitazione del piano rialzato del condominio per fuggire: ne è nato un inseguimento che si è concluso con il suo arresto. Addosso, la polizia ha ritrovato la refurtiva dell'ultimo colpo insieme a un astuccio di tela. All'interno, i "trucchi del mestiere": cinque chiavi artefatte per serratura europea, una torcia tascabile e un paio di guanti in tela bianca. Ora è in carcere.