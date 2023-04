Ladro dimentica il suo cellulare nell'appartamento svaligiato: rintracciato dalla polizia

Dimentica il suo cellulare nell'appartamento in centro a Milano che avrebbe svaligiato, dopo averne rubati altri cinque. E così si è incastrato da solo. Un pregiudicato italiano di 43 anni è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di furto in abitazione perché sospettato di aver svaligiato un'abitazione in pieno centro nel capoluogo lombardo lo scorso 1° aprile.

È stata la stessa proprietaria della casa a riferire alle autorità che, mentre era con suo marito nel loro appartamento, si era accorta che qualcuno si era introdotto nella camera da letto. Qui il malvivente, rovistando all'interno di armadi e comodini, ha rubato 500 euro in contanti, cinque telefoni cellulari e alcuni gioielli.

La donna ha consegnato ai poliziotti un cellulare che aveva recuperato sotto il letto, evidentemente lasciato lì dal ladro. Dalle indagini gli investigatori sono risaliti al proprietario dello smartphone. Il 43 enne è stato bloccato a Rho, mentre usciva dalla sua abitazione. Durante una perquisizione, all'interno del suo appartamento è stata rinvenuta solo una parte del bottino racimolato a casa della vittima.