Fanno esplodere il bancomat: ladro perde il braccio

Assalto esplosivo al bancomat della filiale di Riviera "Centro Diamante" di Cattolica (Rimini), nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, con uno dei malviventi che nell'esplosione ha riportato l'amputazione del braccio. Il "botto" è andato in scena intorno alle 4 quando i ladri, utilizzando la tecnica della "marmotta", hanno infilato il pacchetto con l'esplosivo nella fessura dello sportello automatico. Qualcosa deve essere andato storto nell'innesco, tanto che uno dei malviventi, poi identificato per un romeno 36enne residente a Forlì, è stato investito dall'esplosione.

Ferito gravemente al braccio, mentre i "colleghi" si sono dati alla fuga, l'uomo è rimasto a terra, dove è stato trovato dai carabinieri accorsi sul posto in seguito all'esplosione. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove i medici non sono riusciti a salvare l'arto. Il ferito è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato ed è tuttora piantonato presso la struttura ospedaliera, in attesa della convalida della misura pre-cautelare da parte del giudice.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare tutti i componenti della banda. Immediatamente è stato avvertito il pm di turno della procura della Repubblica di Rimini, che ha assunto la direzione delle indagini. Ingenti i danni alla struttura della filiale mentre, al momento, non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti ad asportare i contanti presenti nella cassaforte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.