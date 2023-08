Era sparita nelle acque del lago, bambina di 11 anni trovata morta

È stata trovata morta la bambina di undici anni scomparsa il giorno di Ferragosto nelle acque del ramo lecchese del lago di Como. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno anche usato il sonar per le ricerche, sul fondo del lago nei pressi dell'abitato di Mandello sul Lario, nella tarda mattinata di oggi 16 agosto.

La bambina era insieme ai genitori per trascorrere la giornata di vacanza nella località lombarda, affollata di bagnanti. Secondo quanto racconta LeccoToday, è entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria assieme alle due sorelle e a un'amichetta. Poco dopo il fratello, non vedendola riemergere, ha chiamato i soccorsi. Le ricerche sono terminate nel peggiore dei modi.

Nei giorni scorsi, due persone sono morte annegate in questa zona del lago di Como. Vittime che si aggiungono al 18enne del Gambia deceduto nelle acque del lago nel luglio scorso.

Un incidente simile è accaduto nel lago di Bolsena, a Capodimonte. Qui i sommozzatori dei vigli del fuoco hanno recuperato il cadavere di Mohamed Fall, il ventenne disperso dal pomeriggio di Ferragosto dopo un tuffo da un pedalò.

