Esce per andare a scuola e scompare: ha 18 anni

Lamia Rahman è scomparsa nel nulla. Di lei, 18enne di Gallese, piccolo comune in provincia di Viterbo, non si hanno più notizie da mercoledì 24 gennaio: uscita di casa per prendere l'autobus per andare a scuola, non è più tornata. Continuano senza sosta, per il secondo giorno consecutivo, le ricerche di forze dell'ordine e volontari che stanno battendo tutte le piste. Al momento della scomparsa, la giovane indossava una giacca nera con sotto una maglietta rosa e pantaloni grigi tipo jeans. Sul volto un paio di occhiali neri e sulle spalle lo zaino da scuola. Alta circa un metro e sessanta, ha lunghi capelli neri e occhi marroni. Chi la conosce la descrive come una ragazza timida e introversa, ma non sono noti al momento i motivi per cui la giovane si è allontanata, facendo perdere le sue tracce.

Lamia Rahman: le ultime notizie sulla ragazza scomparsa da Gallese (Viterbo)

Mercoledì mattina Lamia, come sempre, è uscita di casa a Gallese per prendere l'autobus e raggiungere Civita Castellana, dove frequenta l'istituto per odontotecnici. Su quel bus è salita, ma in classe non è mai entrata, così come non ha più fatto ritorno a casa nel pomeriggio. Da quel momento è irraggiungibile. Inutili finora i tentativi di contattarla al cellulare, che squilla a vuoto. "Non risponde ai messaggi e alle chiamate dei genitori. La madre è molto preoccupata", si legge negli appelli diffusi sui social in queste ore da familiari e amici.

Sul caso stanno indagando i carabinieri: saranno visionate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza che abbiano ripreso la ragazza, dando così informazioni su dove possa essersi diretta. Al momento, però, non si ha notizia di altri avvistamenti, oltre a quello avvenuto sull'autobus in direzione di Civita Castellana. Si chiede a chiunque l'abbia vista di chiamare immediatamente il 112, il numero unico per le emergenze.